FC Bayern, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge sieht in Joshua Kimmich den künftigen FCB-Kapitän

Karl-Heinz Rummenigge sieht in Joshua Kimmich den künftigen Kapitän des FC Bayern. Darüber hinaus hat der FCB-Boss Timo Werner kritisiert und geht von deutlich geringeren Summen in Sachen Transfers in diesem Sommer aus.