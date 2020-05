Bundesliga: Absteiger und Meister sollen offenbar auch bei Saisonabbruch bestimmt werden

Auch für den Fall eines vorzeitigen Abbruchs der Bundesliga-Saison soll es wohl in der 1. und 2. Bundesliga jeweils zwei Absteiger geben. Einen entsprechenden Vorschlag will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nach Informationen der Bild den 36 Profiklubs bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung am Donnerstag unterbreiten.