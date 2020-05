Premier League: Danny Rose kritisiert Restart-Pläne - "Verdammter Witz"

In den größeren europäischen Fußballligen geht die Tendenz dahin, der Bundesliga auf Sicht zu folgen und den Spielbetrieb nach den Unterbrechungen durch das Coronavirus wieder aufzunehmen. In England allerdings regt sich Widerstand, den gerade Danny Rose in Worte fasste.