NBA News: Jüngerer Bruder Alex von Giannis Antetokounmpo entscheidet sich gegen das College

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Der 18-Jährige hat seinen Abschluss an der Dominican High School gemacht und hat nun mehrere Angebote von US-Colleges vorliegen, möchte jedoch direkt den Schritt zum Profi machen. "Ich untersuche meine Optionen. Ich habe ein paar Möglichkeiten in den Staaten, aber ich habe mich dazu entschieden, in Europa zu spielen", sagte Antetokounmpo zu EuroHoops .

"Ich will so schnell wie möglich Profi werden", erklärte der Grieche. "Ich bin in Europa geboren und aufgewachsen, ich kenne den Basketball dort und daher wäre es für mich das Beste, bei einem Klub in Europa zu unterschreiben. Ich kann dort gegen Erwachsene spielen und mich auf einem hohen Niveau weiterentwickeln."

Antetokounmpo hofft, dass er auf diesem Weg seinen Brüdern Giannis, Kostas und Thanasis folgen kann; während Giannis (25, Milwaukee Bucks) der amtierende Liga-MVP ist, verfügt der 22-jährige Kostas über einen Two-Way-Contract bei den Los Angeles Lakers und der 27-jährige Thanasis steht ebenfalls bei den Bucks unter Vertrag.

"Ich glaube an mich selbst und weiß auch, dass ich mich basketballerisch noch sehr steigern kann", erklärte Alex Antetokounmpo. "In Europa zu spielen, wird mir dabei helfen, mich bestmöglich vorzubereiten, damit ich eines Tages für den nächsten Schritt in die NBA bereit bin."

Antetokounmpo kann sich frühestens 2021 für den NBA Draft anmelden. Derzeit werden ihm gute Chancen eingeräumt, ein Erstrundenpick zu werden, auch wenn sein Spiel noch als recht roh gilt.