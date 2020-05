Bundesliga-Spielplan zum Neustart: BVB gegen Schalke 04 zum Auftakt, BL im Free-TV und Bayern gegen BVB unter der Woche

Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball-Liga bekanntgegeben, dass der Spielbetrieb bereits in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden kann. Wann geht es mit welchen Partien los und wo sind die Spiele zu sehen? Wann steigt der Liga-Kracher zwischen Bayern und Dortmund?

Bundesliga: Wann finden die nächsten Spiele statt?

Neun Spieltage sind noch zu absolvieren, der anstehende 26. Spieltag wird zwischen dem 16. und 18. Mai ausgetragen. Damit folgte die DFL dem Rat der Bundesregierung, die die zweite Mai-Hälfte als Zeitpunkt des Restarts vorgab.

Somit wird auf ein Freitagsspiel am 15. Mai verzichtet, für das ursprünglich die Partie Düsseldorf gegen Paderborn vorgesehen war. Gemeinsam mit vier weiteren Begegnungen - unter anderem dem Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 - findet dies nun am 16. Mai um 15.30 Uhr statt.

Abgeschlossen wird der Spieltag am Montag mit der Partie von Werder Bremen bei Bayer Leverkusen. Damit trägt die DFL dem Umstand Rechnung, dass die Werderaner als letztes aller 18 Bundesligateams ins Gruppentraining einsteigen konnten und sogar Wettbewerbsverzerrung bei der DFL moniert hatten.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick

Im Fokus steht die Partie Schalke 04 gegen den BVB, aber auch die weitere Spitzenteams stehen vor spannenden Aufgaben. Der FC Bayern muss zum starken Aufsteiger von Union Berlin, RB Leipzig trifft auf den achtplatzierten SC Freiburg. Das Topspiel um 18.30 Uhr bestreiten Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Wann findet BVB gegen den FC Bayern statt?

Eine der brennendsten Fragen zum Bundesliga-Spielplan wurde außerdem von der DFL geklärt: Der Liga-Gipfel zwischen dem Tabellenführer FC Bayern München und dem ersten Verfolger Borussia Dortmund steigt zwar wie zuvor schon am 28. Spieltag, allerdings wird dieser aufgrund der Verschiebungen nun im Rahmen einer englischen Woche am 26. und 27. Mai ausgetragen.

An welchem der beiden Tage der Kracher zwischen dem FCB und dem BVB im leeren Westfalenstadion steigt, ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es ein Flutlichtspiel werden wird.

Bundesliga-Übertragung: TV, Livestream, Free-TV

Zum Start gibt es ein Schmankerl alle Fußballfans ohne Pay-TV-Abonnement: Die Samstagskonferenzen des 26. und 27. Spieltags werden ausnahmsweise im Free-TV zu sehen sein: Am 16. und 23. Mai zeigt Sky die Konferenz auf seinem kostenfreien Kanal Sky Sport News HD.

Anschließend gelten die alten "TV-Regeln": Wie gewohnt ist der Großteil der Partien live und exklusiv nur auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 15.30 und 18 Uhr. Zudem steht jeden Samstag die große Konferenz mit allen Partien bereit, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Sky bietet allen Abonnenten einen Livestream via Sky Go an. Zudem kann mit dem Sky Ticket auch ein Tagespass gebucht werden.

Auch DAZN bietet Euch Livefußball aus der Bundesliga. 40 Spiele der laufenden Saison werden live und exklusiv beim Streamingdienst ausgestrahlt, darunter Begegnungen am Freitag, Sonntag und Montags sowie die vier Relegationsspiele zur 1. und 2. Liga.

Nach Ablauf des Probemonats kostet Euch das DAZN -Abo im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Bundesliga: Alle Termine der weiteren Spieltage

Um die Bundesliga-Saison bis Ende Juni beenden zu können, werden zwei der ausstehenden neun Spieltage auch unter der Woche ausgetragen. An folgenden Terminen wird gespielt, die genauen Spielzeiten stehen noch nicht fest:

27. Spieltag: 22.-24. Mai

Heim Auswärts FSV Mainz 05 RB Leipzig SC Freiburg Werder Bremen FC Schalke 04 FC Augsburg 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf SC Paderborn TSG Hoffenheim Hertha BSC Union Berlin Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen FC Bayern München Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg Borussia Dortmund

28. Spieltag: 26./27. Mai

Heim Auswärts Werder Bremen Borussia Mönchengladbach RB Leipzig Hertha BSC Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 1. FC Köln FC Augsburg SC Paderborn Union Berlin FSV Mainz 05 Borussia Dortmund FC Bayern München Eintracht Frankfurt SC Freiburg Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04

29. Spieltag: 29. Mai - 1. Juni

Heim Auswärts FC Bayern München Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach Union Berlin VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Hertha BSC FC Augsburg FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim SC Freiburg Bayer Leverkusen FC Schalke 04 Werder Bremen 1. FC Köln RB Leipzig SC Paderborn Borussia Dortmund

30. Spieltag: 5.-8. Juni

Heim Auswärts Borussia Dortmund Hertha BSC RB Leipzig SC Paderborn Bayer Leverkusen FC Bayern München Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 Werder Bremen VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf TSG Hoffenheim SC Freiburg Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 1. FC Köln Union Berlin FC Schalke 04

31. Spieltag: 12.-14. Juni

Heim Auswärts FC Bayern München Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg SC Freiburg TSG Hoffenheim RB Leipzig Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund Hertha BSC Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 FC Augsburg FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 1. FC Köln Union Berlin SC Paderborn Werder Bremen

32. Spieltag: 16./17. Juni

Heim Auswärts Borussia Dortmund FSV Mainz 05 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 Werder Bremen FC Bayern München SC Freiburg Hertha BSC FC Augsburg TSG Hoffenheim Union Berlin SC Paderborn

33. Spieltag: 20. Juni

Heim Auswärts FC Bayern München SC Freiburg RB Leipzig Borussia Dortmund TSG Hoffenheim Union Berlin Fortuna Düsseldorf FC Augsburg Hertha BSC Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 Werder Bremen FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1. FC Köln Eintracht Frankfurt SC Paderborn Borussia Mönchengladbach

34. Spieltag: 27. Juni

Heim Auswärts Borussia Dortmund TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC VfL Wolfsburg FC Bayern München Eintracht Frankfurt SC Paderborn Werder Bremen 1. FC Köln SC Freiburg FC Schalke 04 FC Augsburg RB Leipzig Union Berlin Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Mit vier und fünf Punkten Vorsprung auf die Verfolger Dortmund und Leipzig geht der FC Bayern in die entscheidende Phase der Saison. Am Ende der Tabelle muss Werder Bremen ganze acht Punkte auf Mainz 05 aufholen, um sich auf einen Nichtabstiegsplatz zu retten. Der Relegationsplatz belegt Fortuna Düsseldorf mit einem Vorsprung von vier Zählern.