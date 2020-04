HSV - News und Gerüchte: Ex-Chef Bruchhagen stärkt Hecking den Rücken

Der ehemalige HSV-Vorstand Heribert Bruchhagen (71) sieht im derzeitigen HSV-Cheftrainer Dieter Hecking die richtige Personalie, um den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen, das teilte er der Bild am Mittwoch mit. Außerdem zeigt sich Hecking gewappnet für den Neustart in Liga Zwei. Alle News und Gerüchte zum HSV findet Ihr hier.