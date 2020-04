Sturm Graz verlängert Vertrag mit dem schwer verletzten Michael John Lema

Im Laufe der Frühjahres-Saison hat sich Michael John Lema im Rahmen der Leihe zum TSV Hartberg das Kreuzband gerissen. Mittlerweile befindet sich das Talent in der Reha-Phase und ist wieder am Weg zurück. Nun wird sein Vertrag beim SK Sturm Graz bis 2022 verlängert. Das vermelden die Grazer am Mittwoch.