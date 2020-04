NFL: Österreicher Sandro Platzgummer im Trainingskader der New York Giants

Sandro Platzgummer, Runningback der Swarco Raiders Tirol ist seinem Traum in der NFL zu spielen einen riesigen Schritt näher gekommen. Wie der Verein am Montag verkündete, hat es der Tiroler in den Trainingskader der New York Giants geschafft.