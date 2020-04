NFL-News: New Orleans Saints vor Vertragsverlängerung mit Backup-Quarterback Taysom Hill

Die New Orleans Saints stehen kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Backup-Quarterback Taysom Hill, die ihn für die kommenden beiden Spielzeiten an das Team bindet. Trotz der Verpflichtung von Jameis Winston hatte Head Coach Sean Payton zuletzt bereits eine Einsatzgarantie an den flexibel einsatzbaren Hill ausgesprochen.