FC Schalke 04, News und Gerüchte: Muss S04 bei Verpassen des europäischen Wettbewerbs Ozan Kabak verkaufen?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Schalke 04: Droht der Verkauf von Ozan Kabak?

In den vergangenen Woche war vor allem ein Thema auf Schalke in aller Munde: die finanziellen Probleme des Vereins. Beim Verpassen der europäischen Wettbewerbe droht im Sommer womöglich sogar ein Ausverkauf.

Wie die Bild -Zeitung berichtet, wäre Ozan Kabak einer der potentiellen Verkaufskandidaten. Der 20-Jährige, der im vergangenen Sommer noch für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam, hat zwar bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis 2024, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro greift aber schon 2021 und könnte auch einen verfrühten Abgang möglich machen.

FC Schalke 04 kann Todibo wohl nicht halten

Eigentlich würde der FC Schalke 04 mit Innenverteidiger Jean-Claire Todibo gerne über den Sommer hinaus zusammenarbeiten. Vor allem in der Phase vor der Corona-Zwangspause gehörte der 20-Jährige zum absoluten Stammpersonal von Trainer David Wagner. Der Traum von einer erneuten Leihe oder gar eines Transfers scheint aber nun wohl zu platzen.

Wie die Marca berichtet, muss der FC Barcelona zwar dringend Spieler verkaufen, um Geld in die Vereinskasse zu spülen. Die Katalanen verlangen für Todibo aber mehr als 25 Millionen Euro plus bis zu 5 Mio Euro Boni. Für die ohnehin schon finanziell angeschlagenen Schalker zu viel.

Jean-Claire Todibo: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Einsätze Bundesliga 5 DFB-Pokal 2 La Liga 2 Champions League 1 INSGESAMT 10

S04: Ozan Kabak ruft Türken zu Bewegung auf

Seit Mittwochnacht gilt in der Türkei in 31 Städten und Provinzen eine viertägige Ausgangssperre. In Rahmen der türkischen Kampagne #EvHayatDolu - "Das Haus ist voller Leben" - ruft Schalke-Spieler Ozan Kabak nun zum Sport in den eigenen vier Wänden auf.

In einem Video sieht man den türkischen Nationalspieler eifrig Trippelschritte seitwärts absolvieren. Immerhin 83 Schritte schaffte der Abwehrspieler in 45 Sekunden. "Und wie viele schafft ihr?" animierte er die Zuschauer zum Mitmachen. Sein Appell: "Während ihr zuhause bleibt, ist es wichtig, euch zu bewegen."

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle