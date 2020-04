Der NFL Draft geht in die zweite Runde! Trotz der ungewöhnlichen Umstände verlief die erste Runde des Drafts 2020 spannend wie immer. Wo, wann und wie ihr den zweiten Tag des NFL Drafts live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

NFL-Draft, Tag 2: Datum und Uhrzeit

Der zweite Tag des insgesamt dreitägigen NFL-Drafts steht bevor. Heute Nacht von Freitag auf Samstag, den 25. April, beginnt die zweite Runde des NFL-Drafts 2020 um 1 Uhr deutscher Zeit mit Pick Nr. 33.

NFL-Draft heute live im TV und Livestream

Die zweite und dritte Runde des NFL-Drafts werden in Deutschland nicht im TV zu sehen sein.

Das NFL Network zeigt alle Picks von Tag zwei live und exklusiv mit direkten Analysen der Spieler, ihren Schwächen und Stärken und wie sie in ihr neues Team passen. Experten wie Daniel Jeremiah und Mel Kiper Jr. haben auch häufig Vergleiche zu erfolgreichen NFL-Stars für die frischen Rookies parat.

Die Vorberichterstattung zu einem der heißesten Events des gesamten US-Sport-Kalenders beginnt beim Network der NFL schon zwei Stunden vor dem ersten Pick des zweiten Tages am Freitag um 23 Uhr deutscher Zeit.

Das hauseigene Network der NFL kann im deutschen Raum entweder per NFL Game Pass oder via DAZN empfangen werden. Den kostenlosen Probemonat bei DAZN könnt Ihr euch hier sichern.

NFL-Draft 2020: Sieben Runden in drei Tagen

Der NFL-Draft findet auch in diesem Jahr wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. In der ersten Runde gestern Abend wurden die ersten 32 Spieler ausgewählt, heute folgen zwei weitere Runden. Morgen Abend wird die Talentziehung mit den verbliebenen vier Runden abgeschlossen.

In der ersten Runde hat jedes Team zehn Minuten Zeit, seinen Spieler zu wählen, wenn es an der Reihe ist. In den darauffolgenden Runden verringert sich die Auswahlzeit.

NFL-Draft: Ergebnisse der ersten Runde

Die Top-3 des Draft haben viele Experten und Fans vorausgesagt, dafür kam es in der zweiten Hälfte der ersten Runde zu einigen Überraschungen! Unter anderen Jordan Love, Noah Igbinoghene und Jordyn Brooks wurden eher in der zweiten oder sogar dritten Runde des NFL-Drafts erwartet.