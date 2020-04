Bei welchem Glücksspiel hat man die größten Gewinnchancen?

Glücksspiele ziehen uns alle irgendwie magisch an. Selbstverständlich sind diese nicht dafür geschaffen, um die Kunden gewinnen zu lassen, sondern sollen vor allem dem Betreiber größere Gewinne garantieren. Nicht umsonst heißt es so schön: Das Haus gewinnt immer! Dennoch hat man natürlich auch als Spieler die Chance auf einen größeren Gewinn. Betreiber können ausgetrickst werden, wenn man als Spieler sein Talent und seine Gewinnchance ganz genau kennt und auf bestimmte Spiele setzt. Gute Gewinnchancen kann man bei jedem Spiel erfahren.

Unterschiedliche Möglichkeiten

In Casinos lassen Gewinne oft nicht lange auf sich warten. Hier darf man sich relativ schnell auf den einen oder anderen Gewinn freuen. Casinos wie das Wildz Casino locken mit zahlreichen Spielen, die unterschiedlicher nicht sein können. Ebenso schnell lässt es sich bei Pferdewetten gewinnen.

Andere Spiele wie beispielsweise das beliebte Lottospiel bietet jedoch deutlich höhere Summen, die gewonnen werden können. Vorausgesetzt man tippt auf die sechs Richtigen. So konnte man in der Euro-Lotterie beispielsweise bereits über eine Milliarde Euro gewinnen. Von diesen Summen kann man im Casino nur träumen. Doch hat man hier auch deutlich geringere Chancen auf den Gewinn. Dennoch ist es auch beim beliebten Lottospielen gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man einen Gewinn erzielt. Zudem sind wir heute auch alle online und können daher nicht nur auf die nationalen, sondern auch auf die internationalen Lotterien zugreifen. Es ist daher gar keine schlechte Idee, auch auf Lotterien im Ausland zu setzen, die größere Gewinnchancen bieten.

Das Glücksspiel gehört nicht erst seit ein paar wenigen Jahren, sondern bereits seit mehreren Jahrtausenden zu uns Menschen dazu. Ganz egal, ob es sich um Lotto, das Casino oder um Wetten auf Eishockey oder eine andere Sportart dreht. Es ist der spezielle Adrenalinkick, nach dem sehr viele Menschen süchtig werden sowie ein möglicher Gewinn.

Doch viele stellen sich die Frage, welche Spiele die besten Gewinnchancen bieten? Soll man sich für das gute alte Lotto, die Spielbank oder doch lieber für Rubbellose entscheiden? Wo bekommt man als Spieler tatsächlich die höchste Gewinnsumme im Verhältnis zum eingesetzten Geld? Und vor allem: Wie stehen die Chancen tatsächlich, zu gewinnen?

Lotto, Rubbellose oder doch lieber die Spielbank?

Glücksspiel existiert nicht nur auf eine Art und Weise, sondern kennt viele Gesichter und Varianten. So gibt es nicht nur besonders lukrative Jackpots, die geknackt werden können, sondern auch kleinere (und dennoch feine) Gewinne bei anderen Spielen oder Rubbellosen.

Sehr großer Beliebtheit erfreuen sich außerdem zahlreiche Sportwetten. Nicht selten setzt man heute auf Spiele wie Fußball oder American Football. Vor allem Sportliebhaber greifen auf diese Möglichkeiten zurück.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich in eine Spielbank zu begeben und dort auf Spiele wie Roulette, Blackjack oder Poker zu setzen. Nicht nur in der Realität, sondern auch online, wagen sich immer mehr Menschen ins Casino und genießen das Zocken.

Doch wie sieht es bei all diesen Möglichkeiten tatsächlich mit der Gewinnchance aus? Schlussendlich macht das Zocken zwar Spaß, doch möchte man auch wissen, wo die Chance auf einen kleinen (oder großen) Gewinn am besten gegeben ist?

Die Lotterie ist wohl die bekannteste Glücksspiel-Variante. Sie erfreut sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Die Wahrscheinlichkeit in großen Lotterien wie beispielsweise dem EuroJackpot zu gewinnen, liegt bei rund 1 zu 95.000.000. Wer jedoch auf mehrere Tipps setzt, kann seine Chancen selbstverständlich ein wenig erhöhen. Vergessen sollte man dabei jedoch nicht, dass es nicht immer um Millionengewinne geht, sondern auch kleinere Gewinne erzielt werden können.

Ebenso beliebt sind Rubbellose, die gerne zu besonderen Anlässen verschenkt werden. Viele Menschen rubbeln jede Woche, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns nicht unbedingt hoch ist. Die Gewinnsummen selbst, sind außerdem nicht ganz so hoch, denn meist können nur Beträge bis zu 100.000 Euro gewonnen werden.

Der Online-Markt wird immer beliebter

Doch nicht nur Lotto und Rubbellose boomen, sondern auch der Online-Markt, der immer beliebter wird. So sind es vor allem Sportwetten, die bei zahlreichen Menschen gut ankommen. Der Einsatz ist verhältnismäßig gering und der mögliche Gewinn, so wie auch in der Lotterie, relativ hoch. Dies macht die Sportwetten so interessant. Zudem geht es bei den Sportwetten nicht alleine um das Glück, denn auch das Wissen um die gewählte Sportart kann entscheidend sein.

Online-Casinos sind selbstverständlich außerdem sehr beliebt und haben in etwa dieselben Gewinnchancen zu bieten, wie ein herkömmliches Casino. Wer sich beispielsweise für Roulette entscheidet und auf die Farbe Schwarz oder Rot setzt, hat eine Gewinnchance bei etwas unter 50 Prozent. Mit ein wenig Glück, kann sich so manch ein Spiel also tatsächlich auszahlen. Auf Dauer wird es dann wohl eher doch das Casino sein, das gewinnen wird. Dennoch ist die Möglichkeit auf einen Gewinn in jedem Fall vorhanden.

Das Verhältnis ist entscheidend

Beim Glücksspiel kommt es stets auf das richtige Verhältnis zwischen dem Risiko, der Gewinnchance, dem Ertrag und dem eingesetzten Kapital an. Was bedeutet das? Wenn der Einsatz relativ gering ist und der Betrag, der gewonnen werden kann, doch sehr hoch ist, kann sich das Risiko lohnen. Der Verlust hält sich in diesem Fall in Grenzen. Vor allem beim beliebten Lotto ist dies beispielsweise der Fall. Bei Sportwetten hingegen kann es sehr unterschiedlich sein, denn hier kommt es auch auf den Instinkt sowie der Kenntnis über die einzelnen Sportarten an.

Im Casino kann man vor allem bei Spielen wie dem Roulette durchaus eine hohe Gewinnchance haben. Wer das Spiel gut kennt und bereits einige Male gespielt hat, wird ebenfalls einen Vorteil haben.

Damit das Spielen also auch wirklich Spaß machen kann, sollte man stets auf das richtige Verhältnis achten!

Bei welchem Glücksspiel man die größten Gewinnchancen hat, ist also nicht so einfach zu sagen. So wird man mit Sicherheit die bessere Chance haben, bei Spielen wie Poker, Roulette oder Blackjack einen etwas höheren Betrag zu gewinnen als beim beliebten Lottospielen. Dennoch besteht bei Lotto die Möglichkeit, einen deutlich höheren Betrag zu gewinnen. Am besten ist es also, das Risiko zu streuen und sich eventuell für mehrere Gewinnspiele zu entscheiden, bei denen der Einsatz relativ gering ist. So hat man sicherlich sehr gute Möglichkeiten auf einen größeren oder kleineren Gewinn.