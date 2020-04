NFL-Draft heute live: 1. Runde im TV, Livestream und Liveticker sehen

Facebook

© imago images

NFL Draft 2020: Eine ganz spezielle Angelegenheit

Dieses Jahr ist der NFL-Draft ein ganz anderer, als in den Jahren bevor. Die zukünftigen Rookies werden von den Franchises per Videochat ausgewählt und nicht wie ursprünglich geplant in Las Vegas auf die Bühne gebeten. Gründ dafür ist das weltweit grassierende Coronavirus, was es unmöglich macht, den Draft normal durchzuführen.

NFL-Draft: Datum und Uhrzeit

Die erste von sieben Runden des NFL-Drafts startet in der Nacht von Donnerstag, den 22. April, auf Freitag um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Jede der 32 Mannschaften hat regulär zehn Minuten Zeit, um einen Spieler auszuwählen, wenn sie an der Reihe ist. Dementsprechend kann sich das spannende Großereignis bei uns bis in die Morgenstunden strecken und auch noch den einen oder anderen Frühaufsteher mitfiebern lassen.

NFL-Draft: 1. Runde heute live im TV und Livestream

Die Berichterstattung des hauseigenen Networks der NFL fängt schon am Donnerstag um 23.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit an. Das NFL Network ist wie üblich über DAZN oder mit dem Game Pass zu sehen und bietet traditionell eine gute Mischung aus Experten und ehemaligen NFL-Spielern an, die das Event kommentieren.

Zudem ist die 1. Runde des NFL-Drafts in Österreich frei empfangbar bei Puls24. Ab 1:30 Uhr sind sind wie üblich Walter Reiterer, Michael Eschlböck sowie Phillip Hajszan und Vkings-Coach Chris Calaycay mit dabei.

NFL-Draft im SPOX-Liveticker

Wer den Draft nicht selbst via einem Live-Bild mitverfolgen kann oder nebenbei noch etwas Expertise zum Mitlesen braucht, der sollte unbedingt beim SPOX-Liveticker vorbeischauen. Es lohnt sich!

Der NFL-Draft 2020: Termine, Uhrzeiten, Runde

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag folgen die restlichen sechs Runden des NFL-Drafts. In den späteren Runden der Ziehung haben die Mannschaften weniger Zeit, um ihren Pick einzureichen, als in der ersten Runde.

Nacht von auf Runde(n) Beginn in mitteleuropäischer Zeit Donnerstag Freitag 1 2 Uhr Freitag Samstag 2, 3 1 Uhr Samstag Sonntag 4, 5, 6, 7 19 Uhr

NFL Draft 2020: Die Reihenfolge der Picks