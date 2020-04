Sensation steht bevor: Hirscher-Team soll ÖSV-Disziplin retten

In ÖSterreichs Ski-Zirkus kommt derzeit ein Gerücht auf, welches sich immer weiter zu verdichten scheint. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll das ehemaligen Team von Marcel Hirscher in ÖSVs Albtraum-Disziplin aushelfen. So könnten sein ehemaliger Coach Michael Pircher und sein Vater Ferdinand das Traineramt übernehmen.