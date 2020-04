FC Admira Wackers Gerhard Bügler spricht neues Ziel aus: "Will in die Meisterrunde"

Facebook

"Sonst hätte ja ich den Felix Magath nicht holen müssen. Ich ziehe mein Ding durch - in guten wie in schlechten Zeiten", rechtfertigte Bügler gegenüber der Kronen Zeitung die Bestellung des ehemaligen Bundesliga-Meisters als Global Sports Director.

"Meisterrunde" als Ziel für den FC Admira Wacker

In der kommenden Saison gilt es für die Südstädter ein Quali-Playoff zu vermeiden und stattdessen Größeres anzustreben: "Nächstes Jahr will ich nicht mehr hinten herumrudern, ich will in die Meisterrunde!"

Zuletzt änderte der Österreich-Boss der Online-Durckerei Flyeralarm aufgrund der Corona-Krise seine Firmen-Strategie: "Durch den Verkauf von Atemschutzmasken kann ich die Verluste abfedern." Dank guter Kontakte seien eine Million Masken aus China eingeflogen worden. Eine Eigenproduktion ist mittlerweile ebenfalls in Planung.