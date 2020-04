Olivier Giroud kontert Karim Benzema: "Ich bin ein Kart, aber mit einem WM-Titel"

Karim Benzema giftete erst am Montag gegen Landsmann Olivier Giroud. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und schoss am Mittwoch zurück.

© imago images

"Man vergleicht die Formel 1 nicht mit Kartfahren", hatte Benzema am Montag über Giroud gesagt und sich selbst über den amtierenden Europa-League-Sieger gestellt. "Ich bin ein Kart, aber mit einem WM-Titel", so lautete nun die barsche Reaktion des Weltmeisters von 2018 in einem Interview mit Befoot .

Nachdem Benzema zuvor keine Zweifel aufkommen ließ, dass er der bessere Stürmer für die Equipe Tricolore wäre, machte Giroud seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen nun mit seiner Aussage klar, dass er im Gegensatz zum Real-Angreifer ein wichtiger Teil des WM-Kaders Frankreichs war.

Frankreich: Kein Comeback von Karim Benzema

Benzema war seinerseits von Frankreich-Coach Didier Deschamps nicht für das Großereignis in Russland nominiert worden, nachdem ihn die Sextape-Affäre um seinen ehemaligen Mitspieler Mathieu Valbuena zuvor die Karriere in der Nationalmannschaft gekostet hatte.

In den letzten Monaten war vermutet worden, dass der 32-jährige Benzema demnächst seine Rückkehr ins französische Nationalteam feiern könnte. Noel Le Graet, Präsident des französischen Verbands FFF, erteilte solchen Überlegungen jedoch eine sofortige Absage.

Giroud ist mit 39 Toren in 93 Spielen derweil einer der erfolgreichsten Torschützen der Franzosen.