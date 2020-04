Stefan Maierhofer im Interview: "Im Nationalteam haben Spieler vorgetäuscht, krank zu sein"

Stefan Maierhofer hat in seiner Karriere schon einiges gesehen. Im Interview wirft der 37-jährige Profi der WSG Tirol einen Blick zurück und spricht über die Neidkultur in Österreich, die zwei Gesichter Marcel Kollers und warum es beim SK Rapid bis zum nächsten Titel noch länger dauern wird.

Herr Maierhofer, warum scheint auf Ihrer Internetseite unter Erfolgen denn der "Topscorer" nicht auf?

Stefan Maierhofer : Ist das so? (lacht) Ich bin auf meinem Handy ja nur auf Facebook und Instagram aktiv, aber da muss ich einmal nachschauen. In der Saison 2011/12 habe ich ja jeden möglichen Titel mitgenommen. (Anm. d. Red.: Meister, Cupsieger, Torschützenkönig und Topscorer mit Red Bull Salzburg) Danke für die Info, so kann man gerne in ein Interview reinstarten!

Lassen wir Ihre Karriere, die ja bei Weitem noch nicht zu Ende ist, einmal Revue passieren: Sie wurden Doublesieger mit Salzburg, Meister mit Rapid, haben in der Slowakei das Double geholt, Premier League gespielt, Profiminuten für den FC Bayern und die österreichische Nationalmannschaft in den Beinen und waren Kapitän von Weltmeister Mats Hummels. Sind Sie ein Muster-Beispiel dafür, was man mit der richtigen Mentalität alles schaffen kann?

Maierhofer : Wenn Sie das so ausdrücken wollen, nehme ich das gerne so an. Ich habe nie eine Akademie besucht, bin erst mit 23 Jahren in den bezahlten Fußball eingestiegen und habe durch meine Willensstärke und mein positives Denken diese Karriere hingelegt.

Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie Ihre Transfers oft damit begründet, dass Ihr neuer Klub einen großen Stürmer gesucht habe. Als junger Spieler jedoch war Ihnen gerade ob Ihrer Größe keine Profilaufbahn zugetraut worden. Provokant gefragt: Hätten Sie auch ohne Ihre 2,02 Meter eine so erfolgreiche Karriere hingelegt?

Maierhofer : Das ist schwer zu beurteilen. Damals in der Landesauswahl haben sie auch gesagt, dass ich fürs Fußballspielen fast zu groß sei, obwohl ich in der Jugend haufenweise Tore gemacht habe. In vielen Situationen war meine Größe sicherlich ein Vorteil. Manchmal haben gewisse Trainer aber auch Systeme forciert, wo der große Stürmer nicht so gefragt war. Mittlerweile will aber jede Mannschaft gerne einen Brecher im Kader haben. Von daher kommt es mir schon entgegen, dass ich groß gewachsen bin.

Stefan Maierhofer: "Spieler haben vorgetäuscht, krank zu sein"

Aufgrund welcher Qualitäten abseits Ihrer Körpergröße sind Sie im Laufe Ihrer Karriere von Vereinen geholt worden?

Maierhofer : Meine direkte und ehrliche Art und auch meine Funktion als Motivator für die Mannschaft haben mich immer ausgezeichnet. Ich bin ein kommunikativer Typ, der auch ungute Dinge direkt vor der Gruppe anspricht und nicht hinter dem Rücken. Später in meiner Karriere brachte ich oft Ratschläge ein, weil ich doch schon relativ viel gesehen habe.

Trotz Ihrer Erfolge haben Sie in Österreich einen Status zwischen Legende und Lachfigur. Wenn man beispielsweise auf YouTube nach Ihnen sucht, stößt man relativ bald auf ein Video, das Sie bei der 0:2-Niederlage in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2010 gegen Litauen im Nationalteamdress - nicht immer vorteilhaft und untermalt vom Donauwalzer - zeigt. Wie sind Sie im Laufe Ihrer Karriere mit Hass, Häme und Neid umgegangen?

Maierhofer : In meiner Karriere habe ich trotz meiner fußballerischen Fähigkeiten - ich bin nicht der beste Fußballer, das ist richtig - meine Tore gemacht, egal wo ich war. Mein Traum war es, nach England zu gehen. Das habe ich geschafft, ich habe im Old Trafford gespielt. Nicht, weil mein Vater irgendwen kennt, nein, ich habe das aufgrund meiner Leistungen geschafft. In diesem einen Spiel in Litauen haben Spieler - ich möchte keine Namen nennen - vorgetäuscht, krank zu sein, weil sie nicht vor 1.000 Leuten für ihr Vaterland spielen wollten. "Das interessiert ja keinen, das ist nicht meine Liga." Da kriege ich den größten Hass. Ich distanzierte mich dann von vielen Spielern in der Nationalmannschaft. Ich kam als junger Spieler rein, wollte für mein Land alles geben, war übermotiviert und dann gelang mir eben nicht alles. Dass sich da dann jemand hinsetzt, nichts Besseres zu tun hat und sich die Mühe macht, so ein Video zusammenzuschneiden - da muss ich sagen: Hut ab! Das sind dann wahrscheinlich genau die, die nicht einmal dreimal gaberln können, aber andere verurteilen. Ich habe da wenig Verständnis dafür. Was ich erreicht habe, kann mir keiner nehmen. Andere sitzen vor dem Computer und schneiden solche Videos zusammen. Von dem her kann ich darüber lachen.

Maierhofer: "Viele Leute, die einem nichts gönnen"

Auch nach ihrem kürzlich vergebenen Elfmeter im Cup-Viertelfinale gegen Austria Lustenau haben Sie gemeint: " Da haben die Leute wieder etwas zu lachen." Ist diese Schadenfreude, die sie hierzulande schon des Öfteren erfahren haben, ein rein österreichisches Phänomen oder haben Sie das in anderen Ländern auch so erlebt?

Maierhofer : Das ist in Österreich ganz speziell. Warum weiß ich auch nicht. Ich erinnere mich gerne an meinen Nachbarn während meiner Zeit bei Wolverhampton: Er hatte seit über 20 Jahren ein Dauerticket bei den Wolves, richtete bei mir die Waschmaschine ein und gönnte mir von Herzen, dass ich Premier-League-Spieler war. Weil er gesehen hat, was ich tagtäglich leisten und was ich dafür aufgeben musste. Wenn ich zu Weihnachten und Silvester nicht bei ihm und seiner Familie gewesen wäre, hätte ich die Tage allein verbracht. Natürlich verdienst du gutes Geld, aber du musst im Profifußball einfach auf so viele Sachen verzichten, damit du erfolgreich sein kannst - und das wollen viele Leute in Österreich nicht akzeptieren.

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Maierhofer : Vor zwölf Jahren haben ich und meine damaligen Kollegen bei Rapid ein unglaubliches Spiel in Salzburg hingelegt und mit 7:0 gewonnen. Unter den Kommentaren auf meinem Facebook-Post, bei dem ich an dieses Spiel erinnerte, ist zu lesen: "Gekauftes Spiel" und "G'schobene Partie". Da sind einfach so viele Leute unterwegs, die einem nichts gönnen. Das passt auch perfekt in unsere derzeitige Krisensituation rein, in der wir uns gerade befinden. Unsere PolitikerInnen machen momentan einen Riesenjob, übernehmen Verantwortung und wollen unseren MitbürgerInnen mitgeben, was in der momentanen Situation das Beste ist. Und manche Leute nehmen das einfach noch immer nicht ernst. Das ärgert mich. Ich bin selbst vor eineinhalb Wochen aus Tirol heimgefahren und seitdem zuhause. Natürlich geht es mir gut, ich habe einen Garten, in dem ich mich beschäftigen kann. Aber ich nehme Rücksicht auf meine Mitmenschen, nehme das, was meine Regierung mir vorgibt, zur Kenntnis und führe das auch so aus. Mittlerweile sollten auch die Letzten begriffen haben, dass jeder daheimbleiben sollte.

Bei Wiener Neustadt wurde die Nummer 39 zu Ihren Ehren bis auf Weiteres nicht mehr vergeben - Sie haben gerade einmal vier Spiele für den Klub bestritten.

Maierhofer : Günter Kreissl hat das damals ausgesprochen. Im Endeffekt war mein Engagement dort quasi wie ein Freundschaftsdienst, wo der Verein finanziell viel besser ausgestiegen ist, als ich. Kreissl wollte mich als Motivator und Mentalcoach holen und dann habe ich der Mannschaft in diesen vier Spielen geholfen. Das Team hat davor nicht wirklich viele Punkte geholt, wir konnten zwei Siege feiern, mussten aber auch zwei bittere Niederlagen einstecken. Leider ist der Verein dann im Frühjahr trotzdem abgestiegen. Es war eine interessante Zeit, ich habe tolle Menschen und gute Spieler kennengelernt und wie der Verein das damals nach außen getragen hat, hat mir extrem imponiert.

Die WSG ist nun Ihre bereits 14. Profistation, in Ihrer Karriere haben Sie schon so ziemlich überall gespielt. Wo hätten Sie denn noch gerne gekickt?

Maierhofer : Im Endeffekt bin ich mit meiner Karriere im Großen und Ganzen wirklich zufrieden. Ich habe die Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, zu einem großen Prozentsatz erreichen können. Natürlich wäre es schön gewesen, noch ein oder zwei Jahre in der deutschen Bundesliga zu spielen, aber einige Stadien konnte ich ja auch in der 2. Bundesliga mit MSV Duisburg und dem 1. FC Köln mitnehmen.

Bereuen Sie es, nicht für viele Jahre bei einem Klub geblieben zu sein, um zu einer Vereinsikone heranwachsen zu können?

Maierhofer : Nein. Ich habe schöne Länder bereisen dürfen und tolle Erfahrungen als Spieler und Mensch gesammelt. Vielleicht werde ich als Wandervogel abgestempelt, aber meine Erfahrungen geben mir die nötige Demut. Für meine Zeit nach der Profikarriere, wo ich dann möglicherweise als Trainer einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen kann, ist das vielleicht ein Vorteil. Mir war es immer wichtig, mir neue Ziele zu stecken, irgendwo etwas zu bewegen. Vielleicht hatte ich auch einmal einen falschen Berater, der nur auf sich und darauf geschaut hat, dass er wieder einen neuen Verein für mich suchen kann, damit er wieder eine Prämie mitschneidet. Aber da habe ich mich halt teilweise auch auf die falschen Leute verlassen. Natürlich hat es etwas, länger bei einem Verein zu bleiben, für mich persönlich war das aber egal. Im Nachhinein waren meine Entscheidungen immer die richtigen.

Maierhofer: "Habe bei den Bayern nie gemeckert"

Blicken wir zurück auf die Anfänge Ihrer Karriere. Wenn Sie heute noch einmal 23 Jahre alt wären und bei Langenrohr kicken würden - würden Sie sich jetzt auch noch ins Auto nach München zum Probetraining setzen?

Maierhofer : Die Zeiten haben sich geändert, das Fußballbusiness ist nicht mehr das, was es noch vor 15 Jahren war. Heutzutage sind viel mehr Leute unterwegs, die sich als Berater oder Manager ausgeben. Da dreht sich viel um Freunderlwirtschaft. Aber würde ich die Möglichkeit bekommen und zu einem Probetraining eingeladen werden, würde ich es genauso wieder machen.

Vor Ihrer professionellen Fußballerkarriere haben Sie lange Zeit in der Gastronomie im Betrieb Ihrer Eltern gearbeitet: Welcher Job ist härter, der eines Spitzenkochs oder eines Spitzenfußballers?

Maierhofer : Die Gastronomie ist ein unglaubliches Berufsleben, in dem du bis zu 18 Stunden am Tag für andere Menschen eine Dienstleistung vollbringst. Ob Service oder Küche, da geht es ganz einfach körperlich zur Sache. Vielleicht bin ich auch deshalb in meiner Karriere so weit gekommen. Als wir bei den Bayern unter Felix Magath zwei Stunden am Vormittag, eineinhalb Stunden am Nachmittag trainierten und dann noch Gewichte gehoben haben - da habe ich nie gemeckert. Weil ich auch schon die Gastronomie erleben durfte. Ich sage immer dürfen, nicht müssen, weil ich das immer gerne für mich und meine Eltern gemacht habe. Ein schöner Beruf, aber ein Knochenjob. Ich bin gelernter Koch und Restaurantfachmann und jetzt mit Leib und Seele Fußballer. Niko Kovac oder auch Thorsten Fink haben zu mir immer gesagt: Major, solange du Fußballspielen kannst, spiel Fußball. Und das habe ich vor. Es ist der schönste Beruf, den es gibt.

Maierhofer: "200 Millionen für Neymar sind schon krank"

Finden Sie, stehen die teilweise ausgezahlten Gehälter im Fußball in Relation zu jenen des "Knochenjobs" in der Gastronomie?

Maierhofer : Die Verträge im Fußball haben sich natürlich extrem verändert. Für den normalen Arbeitnehmer ist das brutal, die Zeitung aufzuschlagen und zu lesen, was gewisse Leute im Sport verdienen. Aber auch ein Ronaldo hat sich seine 30 Millionen Euro, die er pro Jahr allein mit Fußball verdient, erarbeitet. Man muss bedenken: Er ist eine Werbefigur, steht immer in der Öffentlichkeit. Der kann keinen Schritt vor die Türe machen, ohne, dass sofort ein Fotograf da ist. Das ist oft einfach viel Schmerzensgeld. Ich persönlich bin für mein Leben zufrieden. Ich verdiente eine Zeit lang gutes Geld und konnte mir ein bisserl etwas leisten. Sonst verdiente ich aber auch immer in normalen österreichischen Verhältnissen. Ich kann nicht sagen, dass ich ausgesorgt habe.

Sturm-Präsident Christian Jauk hat sich unlängst für eine Obergrenze beim Spielerbudget ausgesprochen - würden auch Sie so etwas befürworten?

Maierhofer : Ich würde das auf jeden Fall für gut empfinden. Natürlich sollte jeder Verein für einen Spieler eine gewisse Ablösesumme zahlen, wenn der noch einen laufenden Vertrag hat. Da geht es um eine Aktie, mit der Vereine wirtschaftlich Geld verdienen, wie man am Beispiel Salzburg sehr gut sieht. Vielleicht sollten Transferausgaben auf 50 Millionen Euro beschränkt werden, alles drüber muss für einen karitativen Zweck gespendet werden oder Ländern der Dritten Welt zugutekommen. 200 Millionen Euro für Neymar auszugeben, ist dann schon krank.

Maierhofer: "Irgendwann müssen sich bei Rapid die Leute hinterfragen"

Ihren absoluten Durchbruch schafften Sie bei Rapid. Fehlt den Hütteldorfern momentan ein Motivator wie Sie, um wieder einen Titel feiern zu können?

Maierhofer : Tut mir leid, aber ich glaube, da fehlt es nicht nur an einem Motivator. Da ist einiges falsch gelaufen in den letzten Jahren. Ich glaube, dass es wirtschaftliche Erfolge für gewisse Leute gab, aber nicht zum Wohle des Vereins. Rapid hat kein eigenes Trainingszentrum für den Profibetrieb. Der Verein hat irrsinniges Potential, mittlerweile auch ein richtig schönes Stadion und die Fans haben sowieso Qualität. Aber wenn man so lange keinen Titel feiert, müssen sich irgendwann auch die Leute intern hinterfragen. Persönlich hätte ich gerne noch einmal für Rapid gespielt, nach meinem Verkauf ist aber von Vereinsseite nie das Interesse an einer Rückholaktion aufgekommen. Vielleicht auch, weil ich intern immer wieder Sachen angesprochen habe, die dem einen oder anderen nicht gut aufgestoßen sind. Derzeit ist ein LASK weit vor Rapid, Salzburg sowieso. Daher wird es bis zum nächsten Titel noch länger dauern.

Ihre Laufbahn führte Sie unter anderem auch in die Slowakei. Mit AS Trencin wurden Sie slowakischer Meister und Pokalsieger, in manchen Interviews lässt sich dennoch herauslesen, dass Sie mit dem Schritt in die Slowakei dennoch nicht ganz glücklich waren. Weshalb?

Maierhofer : Damals sah ich in einem Cupspiel eine Gelbe Karte. Im Nachhinein wollten sie mich dafür für sechs Spiele sperren. Ich habe dann über den österreichischen Verband und die Ethikkommission Einspruch erhoben, was sich vorher kein anderer Spieler traute. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich spielte gut, machte meine Tore und hoffte, noch auf den EM-Zug für 2016 aufzuspringen. Die Zustände im slowakischen Fußball sind schräg. Ein einziger Herr, der Präsident des Slowakischen Fußballverbands, bestimmt dort alles. Die Schiedsrichter arbeiten etwa in seiner eigenen Firma. Es war erleichternd, diese Titel einzufahren, obwohl in dieser Liga eigentlich jeder gegen uns war und alles nur für Slovan Bratislava laufen sollte. Die Leute versuchten andauernd, dir irgendwie ein Hakerl reinzuhauen. Es war zwar eine erfolgreiche Zeit, aber ich würde es nicht mehr machen.

Sie hatten in der Slowakei ja auch Ihren persönlichen Suarez-Moment und sind gebissen worden .

Maierhofer : Ich wollte einfach an meinem Gegenspieler vorbei, der mich zuvor foulte. Dann steht er vor mir - nicht Kopf an Kopf, er ist ja nur bis zur Brust gegangen - und beißt mir einfach aus dem Nichts in die Brust. Ich habe mir gedacht: Das gibt's ja nicht! Ich habe dann die Bissabdrücke dem Schiedsrichter gezeigt und dafür die Gelbe Karte bekommen, weil ich meinen Oberkörper entblößt habe. Ganz dubiose Geschichte, aber im Nachhinein kann ich darüber lachen.

Zuletzt waren Sie in der Schweiz beim FC Aarau tätig. Dort bestritten Sie die drittmeisten Karrierespiele (45) hinter Rapid (60) und Salzburg (53). War es geplant, dass Sie für ihre Karriere verhältnismäßig so lange in der Schweiz bleiben?

Maierhofer : Ich konnte den Verein aus einer Misere herausholen. Im ersten Jahr wollte ich den Verein vor dem Abstieg retten, dann schafften wir es sogar bis in die Barrage, die Relegationsspiele für den Aufstieg. Sie brauchten genauso einen Spielertypen wie mich. Leider ist dann von Vereinsseite viel falsch kommuniziert worden. Sie wollten unbedingt um den Aufstieg mitspielen, da wollte ich natürlich ein Teil davon sein. Plötzlich spielen wir mit einem 18-jährigen Torhüter und ersetzten keinen Abgang adäquat. Dann kann das nicht funktionieren. Im Winter habe ich dem Verein dann meine Meinung gesagt, dass ich es schade finde, dass sie einen bald 37-Jährigen mit falschen Hoffnungen einen Vertrag unterschreiben lassen. In der zweiten Schweizer Liga um einen Platz im Mittelfeld zu spielen, ist nicht mein Anspruch. Der Trainer wollte mich dann ins Trainerteam integrieren, aber ich wollte noch Fußballspielen. Deswegen haben sich die Wege getrennt.

Auch wenn es weh tut: Können Sie noch einmal die Barrage mit Aarau (Anm. d. Red.: Aarau gewann das Hinspiel bei Xamax Neuchatel auswärts mit 4:0, verlor vor eigenem Publikum jedoch ebenso mit 4:0 und musste sich im Elfmeterschießen geschlagen geben) Revue passieren lassen?

Maierhofer : Wir hatten im Hinspiel sogar Chancen auf das fünfte oder sechste Tor. Das habe ich nach dem Spiel auch angesprochen. Ich habe vor und nach dem Spiel eine Ansprache gehalten, aber vielleicht nicht jeden Spieler erreicht. Im Rückspiel setzte es nach 20 Minuten aus einer blöden Situation dann einen Elfmeter. Zack, 0:1. Standardsituation, 0:2. Dann gingen wir mit einem 0:3 in die Halbzeit und dachten: Was ist da jetzt eigentlich los? Wir nutzten die Chancen auf den Anschlusstreffer nicht und dann ging es mit einem 0:4 in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen hat dann unser Kapitän leider verschossen. Aber so ist dieser Sport, er schreibt so schöne, traurige und brutale Geschichten.

Maierhofer: "Im Training bei Millwall musste ich Innenverteidiger spielen"

Sie haben in Ihrer Karriere alles erlebt, sind mit Millwall (2014/15) auch einmal abgestiegen. Wie blicken Sie auf diese Situation zurück?

Maierhofer : Ja, ich bin mit Millwall abgestiegen. Persönlich habe ich in den letzten elf Spielen aber kaum mehr etwas beitragen können. Ich bin im Jänner zum Verein gekommen, als sie in einer prekären Situation waren. Als der Trainer, der mich holte (Anm. d. Red.: Ian Holloway) , entlassen worden ist und Neil Harris übernommen hat, hatten wir noch die Möglichkeit, die Liga zu halten. Harris hat damals aber alle Neuzugänge des alten Trainers aussortiert. Er wollte nur mit Spielern spielen, die über den Sommer hinaus Vertrag haben. Ich musste im Training als Innenverteidiger spielen. Er hat sich selbst ins Bein geschossen. Durch meine geringe Einsatzzeit fühlte es sich deshalb persönlich nicht wie ein Abstieg an.

Sie konnten aber auch einige Abstiege abwenden und natürlich auch Titel feiern. Welche Erlebnisse waren am prägendsten?

Maierhofer : Mit TuS Koblenz feierten wir 2007 den Nicht-Abstieg mit über 10.000 Leuten. Unser Trainer, Uwe Rapolder, hat damals gesagt: "Jungs, glaubt's mir eines: Das hier ist schön, aber wenn man einen Titel feiert, ist das noch einmal etwas ganz anderes." Nur ein Jahr später wurde ich Meister mit Rapid. Und das kann ich nur bestätigen: Einen Titel zu feiern - mit 50.000 Leuten am Rathausplatz - ist noch einmal etwas ganz anderes und viel emotionaler.

Maierhofer: "Marcel Koller hat zwei Gesichter"

Sie haben in Ihrer Karriere auch 19 Länderspiele bestritten. Nach einem vergebenen Elfmeter im Spiel gegen die Türkei soll es in der Dusche eine Auseinandersetzung mit Marko Arnautovic gegeben haben. Was ist damals wirklich vorgefallen? Es gibt ja viele Spekulationen.

Maierhofer : Dann sollen die Leute weiter spekulieren. Solche Sachen bleiben für mich intern, ich habe da nie etwas ausgesprochen und werde es auch nie tun. Für mich ist das Geschichte.

Salzburgs Neuzugang Noah Okafor hat kürzlich verraten , dass Marcel Koller ein ausschlaggebender Faktor war, weshalb er den FC Basel verlassen hat. Auch Sie hatten Unstimmigkeiten mit Koller, als er sie aus dem ÖFB-Team strich. In Österreich wurde er lange Zeit als Held gefeiert. Hat Marcel Koller zwei Gesichter?

Maierhofer : Ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich bin jetzt keiner, der irgendjemanden an den Pranger stellt. Leider hat man mir gegenüber nicht viel Verständnis gezeigt. Aber wenn das ein junger Spieler so von sich gibt, bin ich ja nicht alleine mit meiner Meinung über Koller.

Sie haben sich für Ihre Zeit nach der Profikarriere schon mehrere Standbeine aufgebaut. Mit "Major" haben Sie Ihre eigene Marke kreiert. Welche Edelmaterialen sind in Ihren Kapperln vernäht sind, dass das Stück in Ihrem Online-Shop 48 Euro kostet?

Maierhofer : Das ist eine gute Frage. Ich lasse die nicht in China oder sonst irgendwo produzieren, sondern über ein österreichisches Label: KingCredible. Die haben auch die Kappen von David Alaba oder Franck Ribery gemacht. Wenn ich 10.000 Stück aus China kaufen würde, könnte ich sie vielleicht für zehn oder 15 Euro verkaufen, ich lasse sie in Österreich produzieren, deswegen haben sie natürlich ihren Preis.

Maierhofer über Niko Kovac: "Überragender Typ"

Sie haben bereits öfters angekündigt, nach Ihrer aktiven Karriere dem Fußballgeschäft treu bleiben zu wollen. Wie steht es aktuell um Ihre Trainerausbildung?

Maierhofer : Derzeit besitze ich die UEFA A-Lizenz. Bis zur Regionalliga dürfte ich in Österreich also alles trainieren. Deshalb bin ich auch nach Österreich zurückgekehrt. Ich bekomme bei der WSG Tirol die Möglichkeit, als Co- und Individualtrainer tätig zu sein. Jeden Mittwoch leite ich ein Individualtraining und sammle die nötige Praxis, um hoffentlich für den Pro-Lizenz-Kurs 2022 aufgenommen zu werden.

Sie hatten in Ihrer Karriere einige renommierte Trainer wie Peter Pacult, Bruno Labbadia, Felix Magath, Hermann Gerland oder Roger Schmidt. Wer hat Sie am meisten inspiriert?

Maierhofer : Niko Kovac, er war Co-Trainer zu meiner Zeit in Salzburg. Sein Fußballfachwissen, sein menschlicher Austausch und seine Art, wie er mit einem Spieler spricht, waren großartig. Seine hohe Fußballintelligenz und tolle Menschenführung zeichnen ihn aus. Überragender Typ.

Würden Sie in Ihrem Spielsystem als Trainer einen Spielertyp wie Stefan Maierhofer haben wollen?

Maierhofer : Unbedingt! Als Stürmer und als Typ in der Mannschaft. Es wäre ja Wahnsinn, wenn ich jetzt etwas anderes sagen würde. (lacht)

Die Gegenwart heißt aber WSG Tirol - gab es österreichweit auch andere Interessenten?

Maierhofer : Ja, von ganz unten bis ganz oben. Ich habe mich zum Glück für ganz oben entschieden. (lacht)

Maierhofer: "Die Bundesliga ist besser als vor 15 Jahren"

Bei Aarau mussten Sie laut eigenen Angaben finanziell Abstriche machen - ist das bei der WSG ähnlich?

Maierhofer : Man kann sich ungefähr vorstellen, was ein Aufsteiger in Österreich bezahlen wird. Aber ich bekomme hier das volle Vertrauen und die Möglichkeit, Erfahrungen als Trainer zu sammeln. Das war für mich wichtiger, als mit 37 Jahren noch das große Geld zu verdienen. Ich bin extrem glücklich über die Aufgabe, hier als Spieler, als Typ und als Trainer mitzuhelfen. Die Menschen, die hier arbeiten, tragen alle das Herz am rechten Fleck.

Wie hat sich die heimische Bundesliga seit Ihren ersten Einsätzen für Rapid verändert?

Maierhofer : Die Stadien haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt und auch die Spielweise hat sich verbessert. Es kommen auch bessere Spieler nach Österreich, plötzlich spielt etwa ein Sidney Sam für Altach. Man sieht aber auch, welche Spieler bei Salzburg, LASK oder beim WAC auflaufen. Die Liga ist auf jeden Fall besser, als noch vor 15 Jahren.

Inwieweit bekommen Sie mit, wie sich die aktuelle Corona-Krise auf die WSG Tirol auswirken wird?

Maierhofer : Dafür bin ich hier in Niederösterreich aktuell zu weit weg. In erster Linie zählt, dass der Verein ohne größere Schäden davonkommt, dementsprechend werden wir uns auch alle für die Kurzarbeit melden.

Also stehen Sie der Kurzarbeit positiv gegenüber?

Maierhofer : Jeder Spieler verzichtet ungern auf sein Geld. Aber in so einer Situation müssen wir alle solidarisch zusammenstehen.

Wie trainieren die Spieler der WSG momentan?

Maierhofer : Wir haben ein Fitnessprogramm bekommen, das spulen wir tagtäglich ab. Natürlich ist das ein Unterschied zum Training am Platz, aber das ist nun einmal eine Krisensituation, die man so annehmen muss. Wir dürfen nicht so viel abbauen, um später wieder angreifen können.

Was sind Ihre Ziele mit den Tirolern?

Maierhofer : Gesund bleiben und den Klassenerhalt schaffen.

Sie sind jetzt 37 Jahre alt - wie lange werden wir Sie noch als aktiven Fußballer erleben dürfen?

Maierhofer : Ich fühle mich fit, mir geht es gut, mir macht es Spaß. Wenn wir die Liga halten, verlängert sich mein Vertrag um ein Jahr. Vielleicht übernehme ich dann eine Funktion im Verein, vielleicht hänge ich auch noch ein Jahr dran. Wichtig ist in erster Linie die Gesundheit. Dann arbeiten wir weitere Ziele aus und bestreiten den weiteren Weg hoffentlich gemeinsam.

Stefan Maierhofers Karriere in Zahlen