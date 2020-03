Real Madrid - Bodo Illgner: "Mit Lorenzo Sanz begann alles"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Sanz sei "ein sehr mutiger Mann" gewesen, der "sehr mutige Entscheidungen" getroffen habe, erklärte Illgner, der im Sommer 1996 auf Geheiß des spanischen Immobilienmaklers vom 1. FC Köln zu den Königlichen gewechselt war.

"Er war eine sehr wichtige Person in meiner Karriere, hat mit meiner Frau und mir den Vertrag ausgehandelt", berichtete der heute 52-Jährige. Ohne Sanz im Präsidentenamt wäre Illgner vermutlich nie in Madrid gelandet, "schließlich stand zur damaligen Zeit mit Paco Buyo eine echte Klub-Legende und Fan-Ikone bei Real im Tor".

Sanz, von 1995 bis 2000 im Amt, aber habe in jenem Sommer eine Revolution einleiten wollen. "Er hat ein komplett neues Team gebaut, weil Real in den Jahren zuvor weder in Spanien noch in Europa erfolgreich war. Es kamen noch Spieler wie Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker oder Predrag Mijatovic. Außerdem holte er mit Fabio Capello eine starke Persönlichkeit als Trainer. Es war ein mutiger, sicherlich nicht risikofreier Neuanfang, aber Sanz war ein Visionär, der den Klub unbedingt wieder an die Spitze bringen wollte", erklärte Illgner.

Illgner: Champions-League-Sieg 1998 der "Beginn einer Ära"

Zwei Jahre später holte Real unter Capellos Nachfolger Jupp Heynckes erstmals seit 32 Jahren wieder den wichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball: die Champions League. "Ein besonderer, gigantischer Triumph" sei das gewesen, sagte der beim 1:0-Sieg im Finale gegen Juventus Turin in Amsterdam über die volle Spielzeit eingesetzte Illgner. "Es war der Beginn einer Ära, die nach dem erneuten Champions-League-Gewinn im Jahr 2000 von dem neuen Präsidenten Florentino Perez fortgeführt wurde."

Viele würden heute über die Triumphe unter Perez, über die Triumphe der "Galaktischen" sprechen, ergänzte Illgner. Aber: "Mit Lorenzo begann alles."

LaLiga unterbrochen: Die Tabelle nach 27 Spieltagen