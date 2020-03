Formel 1: Wann findet der nächste virtuelle F1-Grand-Prix statt?

Facebook

Formel 1: Wann findet der nächste virtuelle Grand Prix statt?

Die virtuelle Formel-1-Saison beinhaltet alle Rennen, die aufgrund des Coronavirus abgesagt oder verschoben werden mussten. Statt dem eigentlichen Rennen wird mithilfe des Spiels "F1 2019" virtuell gefahren.

Das nächste dieser Rennen findet am 5. April statt. Im Rennplan würde man offiziell in Hanoi in Vietnam fahren. Die Strecken von Hanoi und Zandvoort werden jedoch durch andere ersetzt, da diese nicht im Spiel vorhanden sind.

Formel 1: Das passierte im ersten virtuellen Grand Prix

Der erste virtuelle Grand-Prix der Formel 1 fand am Sonntag, den 22. März 2020, in Bahrain statt. Gespielt wurde mit der Videospiel Simulation "F1 2019". Dabei nahmen nur zwei aktive Formel-1-Fahrer teil. Die zwei Fahrer waren McLaren-Youngster Lando Norris und Williams-Rookie Nicholas Latifi.

Stars wie Lewis Hamilton, Max Verstappen oder Sebastian Vettel nahmen nicht am Spektakel teil. Dafür waren Promis wie unter anderem der britische Sänger und Songwriter Liam Payne, Profigolfer Ian Poulter oder Bahnrad-Olympiasieger Chris Hoy vertreten.

Sieger nach 28 Runden war der chinesische Formel-2-Fahrer Guanyu Zhou (Renault). Zweitplatzierter war Mercedes-Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne. Auf Rang drei fuhr der Österreicher Philipp Eng (Red Bull).

Virtuelle Formel 1: im TV und Livestream

Die virtuellen Rennen werden auf den Social-Media-Plattformen der Formel 1 übertragen. Genauer gesagt wird auf Facebook , Twitch und YouTube gestreamt.

Im Free-TV werden die Rennen nicht zu sehen sein. Insgesamt sollen die Vorberichterstattung, das Qualifying und das Rennen rund eineinhalb Stunden dauern.

Formel 1: Grand Prix in Baku auch verschoben

Aufgrund der Coronakrise wurde auch das geplante Rennen in Baku in Aserbaidschan verschoben. Das gaben die Veranstalter des Grand Prix am Montag bekannt. Das Rennen war für den 7. Juni geplant.

Die Strecke will mit den Besitzern der Formel 1 und dem Weltverband FIA über einen Ausweichtermin diskutieren. Die Formel-1-Weltmeisterschaft kann nun frühestens Mitte Juni in Kanada starten.

Formel 1-Saison: Der ursprünglich geplante Rennkalender in der Übersicht

Nun wurde mit dem Grand Prix in Baku das siebte Rennen der Saison entweder verschoben oder komplett abgesagt. Der früheste potentielle Start ist der Große Preis von Kanada am 14. Juni.