1. FC Köln, News und Geruechte: Effzeh plant Vertragsverlängerung mit Jhon Cordoba

Der Effzeh plant eine Vertragsverlängerung mit Cordoba. Die Profis dürfen wegen des Kontaktverbots vier Wochen lang nicht am Geißbockheim trainieren. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den 1. FC Köln.

1. FC Köln plant Vertragsverlängerung mit Jhon Cordoba

Der 1. FC Köln ist bestrebt, seinen Top-Stürmer Jhon Cordoba zu halten. Laut dem kicker arbeitet der Effzeh und der 26-Jährige an einer Vertragsverlängerung.

Jhon Cordoba hat in den vergangenen 13 Spielen zehn Tore erzielt und damit seine Aktien deutlich erhöht. In diesem Zeitraum waren in der Bundesliga nur Timo Werner (zwölf), Robert Lewandowski und Jadon Sancho (beide elf) besser.

Cordobas Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. Sollten beide Parteien jedoch keine Einigung erzielen können, ist ein Abgang schon nach dieser Saison möglich. Für Köln wäre es nämlich die letzte Chance, Geld für den Stürmer einzunehmen. Durch die Corona-Krise winkt dem Effzeh jedoch eine deutlich geringere Ablösesumme.

Köln-Profis: Fitness unter Gisdol höher als unter Beierlorzer

Die Profis des 1. FC Köln sehen in der verbesserten Fitness den Hauptgrund für den Aufschwung unter Trainer Markus Gisdol an. Das gaben mehrere Spieler offenbar gegenüber dem Express an.

"Ich glaube, dass wir uns in der Winter-Vorbereitung eine Kondition aufgebaut haben und das Tempo 90 Minuten halten können. Das ist der Unterschied zur Hinrunde und der Weg zum Erfolg", sagte Torhüter Timo Horn schon nach dem 2:1-Sieg über den SC Paderborn.

Gisdol hatte im November vergangenen Jahres den Trainerposten von Achim Beierlorzer übernommen. Seitdem holte er aus 14 Spielen acht Siege.

1. FC Köln: Markus Gisdol und Achim Beierlorzer im Vergleich

Wert Gisdol Beierlorzer Punkte pro Spiel 1,79 0,64 Tore 2,07 0,91 Gegentore 1,57 2,09

1. FC Köln: Vier Wochen kein Training am Geißbockheim

Die Profis des 1. FC Köln dürfen knapp vier Wochen lang nicht trainieren. Durch das in Nordrhein-Westfalen verhängte Kontaktverbot ist dem Effzeh der Trainingsbetrieb am Geißbockheim untersagt.

Da die Trainingseinheiten auch nicht unter "zwingende berufliche Gründe" fallen, wird es auch keine Ausnahme für den 1. FC Köln geben. Gepalant war eigentlich, dass die Mannschaft am vergangenen Montag wieder das Training aufnimmt.

