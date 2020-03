NFL Free Agency Tag 2 Recap: Chargers holen Chris Harris - Nick Foles nach Chicago

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

NFL Free Agency Tag 3 Recap

Los Angeles Chargers verpflichten Chris Harris

Die Free Agency ist nun auch offiziell eröffnet, doch auf viele offizielle Verkündungen von Free-Agent-Deals müssen wir weiter warten. Der Grund: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist das Reisen der Teams und Spieler durch die USA stark eingeschränkt. Folglich kommt es nicht wie üblich zu Medizinchecks, die obligatorisch sind, um Spielerverpflichtungen perfekt zu machen.

Dennoch wurden diverse Deals zumindest mal vorläufig fest vereinbart. Der wohl namhafteste Free Agent, der am Mittwoch ein neues Team gefunden hat, ist Chris Harrie. Der Cornerback der Denver Broncos spielt künftig für die Los Angeles Chargers. Die Einzelheiten dieses Deals sind noch nicht bekannt, aber er verstärkt eine ohnehin schon gute Secondary nachhaltig.

Die Broncos wiederum haben ihre Defensive Line nachhaltig verbessert. In einem Trade sicherten sie sich die Dienste von Jurrell Casey, der von den Tennessee Titans nach Colorado wechselt. Im Gegenzug erhalten die Titans Cap-Relief und einen Siebtrundenpick im kommenden Draft.

Chicago Bears traden für Nick Foles

Nach nur einem Jahr in Jacksonville, das 30 Millionen Dollar für ihn gezahlt hat, wechselt Nick Foles erneut das Team. Der Quarterback schließt sich den Chicago Bears an . Foles, dessen Vertrag wohl in Chicago umstrukturiert werden wird, soll dem Vernehmen nach als Druckmacher für Mitchell Trubisky fungieren, ob es aber zum offenen Zweikampf kommt, ist noch unklar.

Aktuell scheint Trubisky noch der klare Starter zu sein, Foles jedoch dürfte die Chance bekommen, den Platzhalter unter Druck zu setzen. Medienberichten zufolge sollen sich die Bears zuvor auch um Teddy Bridgewater bemüht haben, ebenso um einen Trade für Andy Dalton. Letztlich viel die Wahl auf Foles, den Head Coach Matt Nagy noch aus gemeinsamen Tagen bei den Kansas City Chiefs kennt.

Los Angeles Rams halten Andrew Whitworth

Die Los Angeles Rams haben gleich mehrere Moves am Mittwoch gemacht. Der größte war wohl die Vertragsverlängerung mit Left Tackle Andrew Whitworth, der einen neuen Dreijahresvertrag bekommt. Es könnte sein, dass er mit seinen 38 Jahren dennoch in sein finales Jahr in der NFL geht.

Darüber hinaus wurde auch Guard Austin Blythe gehalten, der sich im Vorjahr nach zahlreichen Ausfällen in den Vordergrund gespielt hatte.

Defensiv wiederum nahmen die Rams essenziell einen Wechsel vor: Sie verloren Edge-Rusher Dante Fowler Jr. an die Atlanta Falcons und verpflichteten kurz darauf Leonard Floyd, der aus Chicago kommt.

Patriots verlieren weitere Spieler

Nachdem die New England Patriots künftig ohne Tom Brady dastehen, ging am Mittwoch der Aderlass in der Defense weiter. Die Patriots tradeten Safety Duron Harmon nach Detroit und verloren auch noch Danny Shelton und Elandon Roberts in der Free Agency. Shelton unterschrieb für zwei Jahre ebenfalls bei den Lions, während Roberts nach Miami wechselt. Ebenfalls nach Miami geht auch Center Ted Karras, der für ein Jahr unterschreibt.

Ob die Patriots einen Veteran als Quarterback holen werden, ist derweil noch unklar.

Down, Set, Talk - Live-Podcast zur Free Agency

Heute bieten wir Euch einen ganz besonderen Service! Ab circa 20 Uhr legen die Kollegen von "Down, Set, Talk" eine Live-Schicht ein und kommentieren die Ereignisse zum Start der Free Agency im Live-Podcast . Zu finden nachher hier im Ticker!

NFL Free Agency im LIVETICKER

0.15 Uhr: Ein langer Tag geht zu Ende. Vielen Dank fürs rege Interesse und wir hoffen Euch auch morgen wieder zum Free-Agency-Ticker begrüßen zu dürfen! Bis dahin eine gute Nacht!

0 Uhr: Die Jaguars haben sich die Dienste von D-Liner Rodney Gunter von den Cardinals gesichert. Er kommt für drei Jahre.

23.46 Uhr: Neues aus dem hohen Norden: Die Vikings stehen laut ESPN kurz vor einem Dreijahresvertrag mit Nose Tackle Michael Pierce. Er bekommt rund 27 Millionen Dollar. Der spielte zuletzt für die Baltimore Ravens.

23.37 Uhr: Was passiert eigentlich mit Andy Dalton? Die Bengals suchen einen Abnehmer für einen Trade, denn offensichtlich werden sie mit Joe Burrow in die Zukunft gehen. Noch hat sich hier nicht viel ergeben - offenbar waren die Bears auch an Dalton interessiert -, sodass die Red Rifle immer noch verfügbar ist.

23.27 Uhr: Das neue Liga-Jahr ist nun schon fast 2:30 Stunden alt und Leute wie Clowney und Winston sind immer noch zu haben. Das ist eine interessante Entwicklung. Zudem ist Newton immer noch per Trade zu haben. Großes Talent ist also greifbar.

23.10 Uhr: Malcolm Jenkins' Rückkehr nach New Orleans ist gewissermaßen perfekt: Hier sind die Zahlen: Es ist ein Vierjahresvertrag für 32 Millionen Dollar - maximal kann er 35 Millionen Dollar verdienen. 16,25 Millionen davon sind garantiert.

22.54 Uhr: Die Patriots sind erwacht! Sie haben Defensive Tackle Beau Allen verpflichtet. Nach dem Abgang von Shelton ist dies also die erste Ergänzung für die defensive Front. Allen spielte zuletzt zwei Jahre bei den Bucs (sic!) und war zuvor ein Siebtundenpick der Philadelphia Eagles im Draft 2014. Er bekommt einen Zweijahresvertrag für acht Millionen Dollar.

Taysom Hill als wertvollster Restricted Free Agent

22.40 Uhr: Wie einige amerikanische Journalisten auf Twitter bereits merhfach erwähnten, ist tatsächlich Saints-Allzweckwaffe Taysom Hill der einzige Restricted Free Agent, der einen First-Round Tender erhalten hat. Wer ihn also will, muss nicht nur viel Geld zahlen, sondern auch einen Erstrundenpick abgeben. Ich bezweifle mal stark, dass das passieren wird. Hill bleibt also wohl in New Orleans.

22.30 Uhr: Die Cowboys halten ihren Cornerback Anthony Brown und geben ihm einen Dreijahresvertrag. Auch hier haben wir noch keine Gehaltszahlen. Wichtig ist das dennoch, denn die Cowboys haben einige Free Agents in der Secondary, allen voran Cornerback Byron Jones, der in Miami gelandet ist. Ein paar Leute zu halten, die das System kennen, ist also durchaus hilfreich.

22.20 Uhr: Die Seattle Seahawks holen einen früheren Erstrundenpick zurück! Linebacker Bruce Irvin spielt künftig wieder für die Seahawks, nachdem er in den vergangenen Jahren für Oakland, Atlanta und Carolina aktiv war.

22 Uhr: Schockierend, aber wahr! Jemand hat einen Ex-Patriots-Spieler entlassen! Die Vikings haben Guard Josh Kline entlassen. Er erhält aber noch garantierte 1,8 Millionen seines Jahresgehalts von 4,8 Millionen Dollar.

Andrew Whitworth bleibt bei Los Angeles Rams

21.55 Uhr: Gute Nachrichten für die Los Angeles Rams! Dem NFC-Champion von 2018 ist es gelungen, Left Tackle Andrew Whitworth zu halten. Die Agenten des 38-Jährigen verkündeten, dass er einen neuen Dreijahresvertrag erhalten wird. Er ist sowohl auf, als auch neben dem Platz ein Leader dieses Teams und extrem wichtig für die Offense.

21.50 Uhr: Kicker sind auch wichtig, Leute! Die Cowboys wissen dies und halten Kai Forbath, der im Vorjahr alle zehn seiner Field-Goal-Versuche für die Dallas versenkt hat. Einzelheiten zum Deal haben wir auch hier noch keine.

21.40 Uhr: Im NFL Network reden sie gerade über Cam Newton, der noch keine Abnehmer in einem Trade gefunden zu haben scheint. Als mögliches neues Team wird New England genannt. Dazu allerdings müsste man seinen Vertrag signifikant umstrukturieren. Abgesehen davon müssten die Patriots ihre Offense komplett umstellen. Aber ganz ehrlich: Basierend darauf, was die Ravens mit Lamar Jackson gemacht haben und der Tatsache, dass New England auch über Jackson nachgedacht hat, halte ich diesen Gedanken zumindest mal nicht für abwegig. Auf der anderen Seite scheint es aber auch denkbar, dass wirklich einfach Stidham übernimmt. Vielleicht mit einer Absicherung auf der Bank - das wöre aber nicht Cam!

21.33 Uhr: Patriots-Spieler sind dieser Tage extrem beliebt! Nächster Beweis gefällig? Die Miami Dolphins angeln sich Linebacker und Teilzeit-Fullback Elandon Roberts. Er bekommt einen Einjahresvertrag - vermutlich, um Linebacker zu spielen. Doch wer weiß, vielleicht taucht er auch im Backfield neben Fitzmagic auf?! Wichtiges Detail: Brian Flores war Roberts' Linebacker Coach in New England, er kennt ihn also sehr genau.

21.22 Uhr: Noch ein Deal: Die Bengals verpflichten O-Liner Xavier Su'a-Filo für drei Jahre und zehn Millionen Dollar. Er spielte zuletzt für die Cowboys.

21.20 Uhr: D ies wird hoffentlich niemanden überraschen, aber die New York Jets haben nun offiziell ihr Millionen-schweres Missverständnis Cornerback Trumaine Johnson entlassen. Er ist offiziell ein June-1-Cut, sodass sie das Dead Money seines Vertrags auf die kommenden zwei Jahre splitten können. Damit sparen sie in dieser Saison elf Millionen Dollar an Cap Space.

Los Angeles Chargers holen Chris Harris

21.10 Uhr: Nun haben wir mal wieder einen etwas größeren Deal! Cornerback Chris Harris bleibt in der AFC West und schließt sich den Chargers an! Er kommt aus Denver und erreichte dort in neun Jahren vier Pro Bowls und gewann freilich Super Bowl 50.

21.08 Uhr: Die Chargers stärken ihre Defensive Line mit Linval Joseph. Der Ex-Viking unterschreibt für zwei Jahre und erhält dafür 17 Millionen Dollar. Leistungsboni könnten den Deal noch um zwei Millionen ansteigen lassen. 9,5 Millionen sind davon garantiert, acht Millionen bekommt er allein als Signing Bonus.

21 Uhr: Happy New Year! Das neue Liga-Jahr der NFL ist offiziell eröffnet!

20.45 Uhr: Safety Sean Davis unterschreibt für ein Jahr und fünf Millionen Dollar bei den Washington Redskins. Er war zuletzt für die Pittsburgh Steelers aktiv.

20.30 Uhr: Die Oakland Raiders verstärken weiter ihre Secondary. Sie verpflichten Cornerback Eli Apple, der zuletzt für die Saints und ursprünglich für die New York Giants aktiv war. Einzelheiten zu Deal sind noch unbekannt.

20.26 Uhr: Wie viele Fullbacks braucht man wirklich? Offenbar nicht mehr als einen. Das sehen auch die Steelers so und haben daher Roosevelt Nix entlassen, nachdem sie Derek Watt verpflichtet hatten.

20.16 Uhr: Weil es vorhin untergegangen sein mag: Die Lions haben sich nicht nur Duron Harmon heute geangelt, sie haben auch Defensive Tackle Danny Shelton verpflichtet. Auch er spielte vor kurzem noch bei den Patriots. Er erhält einen Zweijahresvertrag im Wert von acht Millionen Dollar.

Los Angeles Rams verpflichten Leonard Floyd

20.05 Uhr: Leonard Floyd hat ein neues Team gefunden! Der einstige Linebacker der Chicago Bears unterschreibt bei den Los Angeles Rams und erhält 13 Millionen für ein Jahr. Er ersetzt dann essenziell Fowler.

19.50 Uhr: Die New York Jets haben sich mit Cornerback Brian Poole auf einen neuen Einjahresvertrag in Höhe von fünf Millionen Dollar geeinigt. Er geht also in sein zweites Jahr bei Gang Green, nachdem er die ersten drei Jahre seiner Karriere in Atlanta verbracht hatte.

19.40 Uhr: Aufatmen in Minnesota! Den Vikings ist es gelungen, Quarterback Sean Mannion zu halten. Er bleibt der Backup hinter Kirk Cousins, der auch kürzlich verlängert hat - vermutlich für ein paar Dollar mehr.

Atlanta Falcons verpflichten Dante Fowler Jr.

19.30 Uhr: Dante Fowler Jr. landet wohl bei den Atlanta Falcons! Das berichtete Rapoport. Der Edge-Rusher spielte zuletzt für die Rams und war zuvor für die Jaguars aktiv. Für ihn ist es ein Wiedersehen mit Head Coach Dan Quinn, denn dieser coachte Fowler auf dem College in Florida. Fowler bekommt einen Dreijahresvertrag für insgesamt 48 Millionen Dollar.

19.22 Uhr: Philip Rivers geht bekanntlich zu den Colts und bei den Chargers hat man immer noch keinen Nachfolger an der Hand. Glaubt man Rapoport, dann bleibt das auch so! Der Plan soll sein, Tyrod Taylor zum Starter zu machen. Taylor war in der Vergangenheit schon Starter in Buffalo und dann noch kurz zu Beginn der Mayfield-Ära in Cleveland. Er spielt nicht spektakulär, ist aber beweglich und macht wenige Fehler. Ob er aber eine langfristige Lösung ist, darf zumindest bezweifelt werden.

19.15 Uhr: Die Denver Broncos wollen offenbar Defensive Lineman Mike Purcell behalten. Sie belegen ihn daher mit einem 2nd-Round-Tender. Das heißt, sollte der Restricted Free Agent, der besonders gut gegen den Lauf verteidigt, den Deal unterschreiben, erhält er in der kommenden Saison 3,259 Millionen Dollar. Unterschreibt er dagegen ein Offer Sheet irgendwo anders, hätten die Broncos die Chance, gleichzuziehen und Purcell damit zu halten. Ließen sie ihn dagegen dann ziehen, müsste sein neues Team einen Zweitrundenpick nach Denver schicken.

19 Uhr: Zwei Stunden noch bis zum Start des neuen Liga-Jahres und noch eine Stunde, bis die Podcast-Kollegen auf Sendung gehen. Worauf freut Ihr Euch mehr?

Trade! Bears holen Nick Foles aus Jacksonville

18.55 Uhr: Lasst uns nun aber nicht übertreiben! Foles ist weiterhin kein herausragender Quarterback, mit dem die Jaguars gewaltig - und mit Ansage - daneben gegriffen haben. Der nun gepaart mit Trubisky, der auch bekanntlich nicht gut ist, dürfte die Gesamtsituation in Chicago nicht gewaltig verbessern.

18.40 Uhr: Foles hat noch 21 Millionen Dollar an Garantien in seinem Deal, die er auch bekommen wird. Dennoch wird die Struktur wohl verändert. Zudem müssen die Jaguars wohl in jedem Fall über 15 Millionen Dollar an Cap Space schlucken. Foles war der MVP von Super Bowl LII für die Eagles gegen die Patriots in Abwesenheit von Eagles-Starter Carson Wentz. Dann machte er Kasse in Jacksonville und brach sich direkt zu Beginn das Schlüsselbein. Anschließend verlor er seinen Platz als Starter an Rookie Gardner Minshew II und dessen Schnäuzer.

18.31 Uhr: Das NFL Network berichtet, dass die Chicago Bears mit den Jacksonville Jaguars intensiv über einen Trade für Quarterback Nick Foles verhandeln. Wie Mike Garafolo berichtet, arbeiten die Jaguars und Foles wohl noch an einer Anpassung seines Vertrags. Der Plan soll sein, dass Foles mit Trubisky konkurrieren soll - oder zumindest vorerst dessen Backup sein soll. In einem solchen Deal würden die Jaguars einen VIertrundenpick erhalten.

18.25 Uhr: Kleine News sind auch News! Die Bengals entlassen Guard John Miller. Er war ein Drittrundenpick des Teams im Draft 2015.

Los Angeles Rams: Todd Gsrcey vor Trade?

18.15 Uhr: Die Gerüchte sind nicht neu, aber erwähnenswert. Die Los Angeles Rams spielen offenbar mit dem Gedanken, Running Back Todd Gsrcey zu traden. Gsrcey hat bekanntlich mittlerweile chronische Knieprobleme, die es sicher erschweren, ihn zu traden. Ganz abgesehen davon, dass sein Vertrag einen Trade eher unattraktiv macht - besonders für die Rams selbst, denn sie würden zwölf Millionen Dollar an Dead Money schlucken. Und das aufnehmende Team wäre nicht wahnsinnig viel besser dran, denn die kommenden Jahre des Kontrakts beinhalten Kaderboni von mindestens fünf Millionen Dollar in jedem Jahr bis 2023. Und keiner weiß, wie viel das Knie noch mitmacht.

18.05 Uhr: Die Kansas City Chiefs gewinnen mehr Cap Space durch einen kleinen Kniff: Sie wandeln einen Teil des Jahresgehalts von Frank Clark in Höhe von fünf Millionen Dollar in einen Bonus um, der Cap-technisch auf mehrere Jahre aufgeteilt wird.

17.55 Uhr: Vielleicht für uns nicht ganz so spannend, für die betroffenen Spieler aber umso mehr: Durch das neue Collective Bargaining Agreement sind die Jahresgehälter für Erstrundenpicks, die in ihr fünftes Jahr gehen und bei denen die entsprechende Option gezogen wurde, garantiert! Dies gilt für:

Taylor Decker, Offensive Tackle - Lions

Kenny Clark, Defensive Lineman - Packers

Sheldon Rankins, Defensive Lineman - Saints

Jalen Ramsey, Cornerback - Rams

Ronnie Stanley, Offensive Tackle - Ravens

William Jackson, Cornerback - Bengals

Will Fuller, Wide Receiver - Texans

Ryan Kelly, Center - Colts

Joey Bosa, Edge-Rusher - Chargers

17.45 Uhr: Safety Eric Reid verlässt die Carolina Panthers - sie entlassen ihn. Das verkündete er selbst auf Twitter. Reid war einer derer, die Colin Kaepernick beim Knien während der Nationalhymne bis zum Schluss beiseite standen. Es wird spannend zu sehen, wie die in dieser Hinsicht nicht unbedingt progressive NFL mit ihm umgehen wird auf dem freien Markt.

17.41 Uhr: Rapoport meldet, dass die Saints offenbar daran arbeiten, Safety Malcolm Jenkins von den Eagles zurückzuholen. Jenkins gewann einst mit den Saints den Super Bowl, tat selbiges dann nochmal mit den Eagles und könnte nun ins Bayou zurückkehren. Noch ist das aber nicht fix.

17.35 Uhr: Die Los Angeles Rams halten Offensive Lineman Austin Blythe, der nach all den Verletzungen im Laufe der Vorsaison in den Vordergrund rückte. Er unterschreibt für ein Jahr. Das Gehalt ist noch nicht bekannt.

17.30 Uhr: Ebenfalls zu beachten ist die Quarterback-Personalie der Chicago Bears. Wir wissen, dass Mitchell Trubisky erklärtermaßen der Starter des Teams ist und, dass sein Backup Chase Daniel zu den Lions geht. Die Frage ist somit, ob Trubisky einen echten Backup bekommt oder vielleicht doch einen möglichen Konkurrenten, der ihm Druck machen könnte. Letzteres wäre wohl die sinnvollere Variante. Und die Bears haben es auch versucht. Sie fragten Teddy Bridgewater an, der nach Carolina ging, und sollen auch an anderen QBs interessiert gewesen sein.

New England Patriots verlieren Karras und Harmon

17.15 Uhr: Die Miami Dolphins haben mit Brian Flores ebenso wie die Lions einen Ex-Patriots-Coach als Head Coach. Entsprechend ist dieser Move zu erkklären: Die Dolphins verpflichten offenbar den vielseitigen O-Liner Ted Karras, der in Abwesenheit von David Andrews im Vorjahr der Starting Center der Pats war. Er bekommt 4 Millionen für ein Jahr, wie Jeff Howe von The Athletic berichtet.

17.10 Uhr: Quasi-offizielle News erhalten wir aber natürlich weiterhin. Zum Beispiel die, dass die Detroit Lions Safety Duron Harmon von den New England Patriots per Trade verpflichtet haben. Laut NFL Network tauschen beide Teams späte Draftpicks. Die Patriots gewinnen damit 4,5 Millionen Dollar an Cap Space. Noch ein Patriot mehr in Detroit!

17.05 Uhr: Ein großer Unterschied zu den vorherigen Jahren wird heute sein, dass nicht etliche Verpflichtungen schon heute offiziell verkündet werden. Corona ist auch hier das Problem! Da kaum noch Reisen möglich sind innerhalb der USA und Teams dazu angehalten sind, selbst nicht zu reisen, wird es kaum Medizinchecks geben. Insofern dürfte es heute eher ruhig bleiben auf Twitter - relativ gesehen.

17 Uhr: Derweil gibt es Gerüchte aus Denver, dass die Broncos wohl Quarterback Joe Flacco entlassen oder traden werden. Das kann natürlich gut sein, denn Drew Lock ist klar die Nummer 1 in diesem Team, aber rein Cap-technisch macht ein solcher Move keinen Sinn. Unterm Strich wurde durch 13 Millionen Dollar an Dead Money ein Minus von mehr als drei Millionen Dollar im Cap der Broncos entstehen. Der einzige Vorteil damit: Sie würde sein Jahresgehalt in Höhe von über 20 Millionen Dollar einsparen. Immerhin ...

Denver Broncos holen Jurrell Casey per Trade

16.54 Uhr: Und here we go! Die Titans haben sich mit den Broncos auf einen Trade für Defensive Tackle Jurrell Casey geeinigt. Im Gegenzug erhalten die Titans einen Siebtrundenpick. Das berichtet Ian Rapoport vom NFL Network. Die Titans machen damit in erster Linie Cap Space gut.

16.51 Uhr: Und wenn wir schon über Quarterbacks reden ... Erinnert sich noch jemand an Cam Newton? Durch die Verpflichtung von Teddy Bridgewater ist dessen Platz in Carolina nun besetzt und das Team gab bereits via Twitter bekannt, dass sich Newton nach Trade-Partnern für die Panthers umsehen darf. Wer könnte ihn also gebrauchen? Und ja, auch bei ihm stellt sich die Frage nach der Gesundheit, nachdem er nahezu die komplette Vorsaison mit einer Fußverletzung verpasst hatte.

16.35 Uhr: Spannend wird auch, wo denn nun eigentlich Jameis Winston landet. Tom Brady übernimmt bekanntlich den offenen Quarterback-Spot bei den Tampa Bay Buccaneers - lest meinen Kommentar dazu hier - und Winston ist damit raus in seinem einstigen Team. Und bislang gab es noch keinerlei Bewegung an dieser Front.

NFL Free Agency: Wo landet Jadeveon Clowney?

16.30 Uhr: Ein Faktor, der wichtig werden könnte, ist Clowneys Gesundheit. Er hatte im Vorjahr immer wieder Probleme in der Leistengegend. Warum ist das relevant? Nun, die Corona-Krise hat zur Folge, dass aktuell keine Medizinchecks durchgeführt werden können. Heißt: Clowney ist zwar ein herausragender Spieler, aber wer weiß, wie gesund er sein kann?

16.20 Uhr: Wir beginnen den Tag mit einer Frage: Was wird aus Edge-Rusher Jadeveon Clowney? Der Ex-Texan wird heute erstmals Free Agent und ist einer der besten Defensivspieler auf dem Markt. An seiner Front jedoch war bislang alles still. Ob sich das heute ändert?

16.15 Uhr: Willkommen zum Start des neuen Liga-Jahres! In wenigen Stunden - um 21 Uhr MEZ - öffnen die Tore der NFL und damit auch der Transfermarkt. Wir holten Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden und sagen Euch, was heute passiert. Wer wechselt wohin, wer bleibt, wo er ist? Los geht's!