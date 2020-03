Premier League of Darts: Teilnehmer, Spielplan, TV-Übertragung

Alles was Ihr über die Premier League of Darts 2020 wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX. Wir halten Euch stets auf dem Laufenden, mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr den nächsten Spieltag bei der Premier League of Darts live und in voller Länge kostenlos verfolgen.

Premier League of Darts: Die Teilnehmer

Bei der diesjährigen Premier League of Darts treten wie im vergangenen Jahr neun Profis gegeneinander an. Sicher dabei sind die ersten vier Spieler in der Darts-Weltrangliste, der PDC Order of Merit. Stichtag hierfür ist der 1. Januar 2020. Die besten Vier der Welt waren zu diesem Zeitpunkt Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross und Gerwyn Price.

Die anderen fünf Teilnehmer wurden von der PDC festgelegt. In diesem Jahr mit dabei: Michael Smith, Gary Anderson, Nathan Aspinall, Daryl Gurney und Glen Durrant.

Zusätzlich zu den neun festen Teilnehmern hat die PDC neun Challenger (Herausforderer) nominiert. Sie spielen je ein Spiel an einem der ersten neun Spieltage, werden jedoch nicht in die Gesamtwertung mit aufgenommen.

Spieler Land Order of Merit Michael van Gerwen Niederlande 1 Gerwyn Price Wales 2 Peter Wright Schottland 3 Rob Cross England 4 Michael Smith England 5 Gary Anderson Schottland 6 Daryl Gurney Nordirland 7 Nathan Aspinall England 8 Glen Durrant England 22

Premier League of Darts: Der Spielplan

Die Premier League Darts 2020 tourt durch Großbritannien, die Niederlande, Nordirland und Deutschland. Das sind die Austragungsorte 2020:

Datum Spieltag Land Stadt Halle 6. Februar 1 Schottland Aberdeen P&J Live 13. Februar 2 England Nottingham Motorpoint Arena 20. Februar 3 Wales Cardiff Motorpoint Arena 27. Februar 4 Irland Dublin 3Arena 5. März 5 England Exeter Westpoint 12. März 6 England Liverpool M&S Bank Arena 19. März 7 England Newcastle Utilita Arena 25. März 8 Niederlande Rotterdam Rotterdam Ahoy 26. März 9 Niederlande Rotterdam Rotterdam Ahoy 2. April 10 Nordirland Belfast SSE Arena 9. April 11 England Sheffield FlyDSA Arena 16. April 12 England Manchester The Manchester Arena 23. April 13 Deutschland Berlin Mercedes-Benz Arena 30. April 14 England Birmingham Arena Birmingham 7. Mai 15 Schottland Glasgow The SSE Hydro 14. Mai 16 England Leeds First Direct Arena 21. Mai Playoffs England London The O2

Premier League of Darts: Die TV-Übertragung

Ihr wollt die Premier League of Darts live und in voller Länge verfolgen? Dann sichert Euch einen kostenlosen DAZN -Probemonat und seid live dabei.

Zusätzlich zur Premier League hat der Streaminganbieter auch zahlreiche weitere Darts-Turniere wie die Weltmeisterschaft im Angebot.

Im Free-TV könnt Ihr die Premier League wie gewohnt bei Sport1 verfolgen.

Premier League of Darts: Der aktuelle Spieltag

In der Premier League of Darts steht am Donnerstag, 2. April 2020, der siebte Spieltag in Belfast (Nordirland) an, dann kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem amtierenden Weltmeister Peter Wright und dem Tabellenführer Glen Durrant.

© GEPA

Alle Spiele im Überblick:

Spieler 1 Spieler 2 Michael Smith Gary Anderson Michael van Gerwen Rob Cross Nathan Aspinall Gerwyn Price Chris Dobey Daryl Gurney Peter Wright Glen Durrant

Premier League of Darts: Die Tabelle

Tabellenführer der Premier League of Darts ist nach den ersten sechs Spieltagen etwas überraschend Glen Durrant vor Ex-Weltmeister Michael van Gerwen.