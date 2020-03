EM 2020: Was passiert mit den Tickets durch die Verschiebung?

Die Europameisterschaft 2020 wurde aufgrund der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus um ein Jahr, bis in den Sommer 2021 verschoben. Das wurde heute von der UEFA verkündet. Was mit den bereits erworbenen Tickets passieren wird, erfahrt Ihr hier.

© getty

Um die Fortsetzung einiger nationaler und internationaler Wettbewerbe der europäischen Klubs als Option weiter offen zu halten, hat die UEFA die Europameisterschaft ins Jahr 2021 verschoben.

EM 2020: Was passiert mit den Tickets?

Der vollständige Kaufpreis der bereits erworbenen Tickets kann erstattet werden, falls die Karteninhaber die EM im Jahr 2021 nicht besuchen wollen oder können. Alle Betroffenen werden über ihre Rückerstattungsmöglichkeiten im Laufe des nächsten Monats per E-Mail informiert oder können die entsprechende Webseite der UEFA besuchen.

© getty

Europameisterschaft 2020: Datum und Standorte

Die Europameisterschaft 2020 war für den 12. Juni bis 12. Juli 2020 angesetzt. Die EM hätte in diesem Jahr in zwölf verschieden Städten stattfinden soll. Dass die Europameisterschaft nicht nur in ein oder zwei Ländern stattfinden sollte, wie sonst üblich, wurde bereits am 6. Dezember 2012 von der UEFA entschieden. Aufgrund des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs sollte die Europameisterschaft 2020 also eine besondere Form einnehmen, das wird allerdings bis 2021 warten müssen.

Insgesamt hatten sich 32 Städte bis im September 2013 als Austragungsorte beworben, 13 davon haben ihre Bewerbung danach noch zurückgezogen. Die vorgesehenen Standorte wurden am 19. September 2014 bekannt gegeben, Grimbergen/Brüssel in Belgien wurde jedoch im Dezember 2017 von der UEFA gestrichen, da es keine Garantie gab, dass das neue belgische Nationalstadion rechtzeitig fertiggestellt werden würde. Ob diese Austragungsorte sich aufgrund der Verschiebung noch ändern könnten oder werden, ist noch nicht bekannt.

Stadt Land Stadion Kapazität Gruppenspiele Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale London England Wembley-Stadion 90.652 3 1 - 2 1 Baku Aserbaidschan Nationalstadion Baku 69.870 3 - 1 - - München Deutschland Allianz Arena 70.000 3 - 1 - - Sankt Petersburg Russland Olympiastadion Rom 72.689 3 - 1 - - Rom Italien Krestowski-Stadion 69.501 3 - 1 - - Kopenhagen Dänemark Parken 38.190 3 1 - - - Bukarest Rumänien Arena Nationala 55.600 3 1 - - - Budapest Ungarn Puskas Arena 67.155 3 1 - - - Amsterdam Niederlande Johan-Cruyff-Arena 54.990 3 1 - - - Bilbao Spanien San Mamés 50.000 3 1 - - - Dublin Irland Aviva Stadium 51.700 3 1 - - - Glasgow Schottland Hampden Park 52.500 3 1 - - -

EM 2020: Teilnehmende Mannschaften

20 der 24 Plätze für die Europameisterschaft sind bereits vergeben, vier weitere können sich noch über die verschiedenen Playoff-Wege qualifizieren. Deutschland hat bereits zwei sehr starke Gegner in Portugal und Frankreich in der Gruppe.