Manchester City bietet offenbar Joao Cancelo für Inters Milan Skriniar

Die Skyblues wurden zuletzt des Öfteren mit dem Slowaken in Verbindung gebracht, während die Nerazzurri dem Bericht zufolge an einer Rückholaktion des 25-Jährigen Cancelo interessiert sind.

Der Portugiese würde damit an den Ort zurückkehren, an dem er in der Saison 2017/18 auf Leihbasis vom FC Valencia spielte.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 zu City, wo sein Arbeitspapier noch bis 2025 läuft, kommt Cancelo lediglich auf elf Ligaeinsätze.

Skriniar hingegen zählt zu den absoluten Leistungsträgern bei Inter, wo er noch einen bis 2023 gültigen Vertrag besitzt.