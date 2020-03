Fans des SK Sturm Graz danken Supermarkt- und Krankenhaus-Angestellten

Die Sturm-Fans machten mit einer schönen Geste auf sich auf aufmerksam. Die Gruppierung "Kollektiv1909" hängte in diversen Stadtteilen in Graz Transparente auf, die MitarbeiterInnen in Supermärkten und Krankenhäuser für deren Arbeit in Zeiten des Coronavirus danken.