PSG - BVB 2:0: Borussia Dortmund scheitert in Paris im Achtelfinale der Champions League

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"Es war ein Spiel mit wenig Torchancen. Das 0:1, wo Neymar halbhoch im Fünfer einköpfen kann, darf uns nie passieren. Beim 0:2 war viel Pech dabei", sagte Mats Hummels nach der Partie bei Sky . "Wir haben es nicht geschafft, Druck um den Sechzehner zu entwickeln und hatten keine zwingenden Torchancen. Viel, viel mehr hatte auch Paris nicht, aber sie haben geführt und brauchten sie nicht. Wir haben es nicht geschafft, den berühmten letzten Pass anzubringen."

BVB-Trainer Lucien Favre sagte: "Am Anfang war es schwer. Wir haben das Spiel gut gemacht, es war nicht schlecht, auch die zweite Halbzeit nicht. Die letzte Entscheidung und der letzte, auch der vorletzte Pass haben gefehlt. Wir hatten Mühe, die Lücke zu finden. Und wir kriegen zwei unnötige Tore. Wir haben verloren, aber müssen nicht übertreiben, wir haben auch gut gespielt."

Angesprochen auf die Atmosphäre in einem Spiel ohne Zuschauer sagte Hummels: "Es war sehr merkwürdig, aber für beide Mannschaften. Nach ein paar Minuten ging es besser als erwartet. Es war wie bei einem Testspiel, wo man jedes Kommando und jeden Schrei hört. Das kommt jetzt wohl erstmal ein paar Wochen so vor, damit müssen sich alle arrangieren."

Den Platzverweis gegen Can bewertete Favre als "viel zu hart" und "fast lächerlich". "Er hat nur ein Foul gemacht gegen Neymar. Neymar hat ein wenig übertrieben", befand der Dortmunder Coach.

PSG - BVB: Die Analyse

Schwacher Auftritt des BVB in den ersten 45 Minuten: Paris spielte ein exzellentes Pressing wie Gegenpressing und manipulierte damit den Dortmunder Spielaufbau, so dass die Schwarzgelben nie Ruhe am Ball und viele leichte Ballverluste zu verzeichnen hatten.

PSG sammelte so nach knapp über 20 Minuten 73 Prozent Ballbesitz an, brachte zunächst jedoch nur selten Tiefe ins Offensivspiel. Das gelang mit der Zeit besser, auch weil sich die Dortmunder zu weit nach hinten drängen und die Aggressivität gegen den Ball vor allem im Verbund vermissen ließen.

Konnte die Borussia das erste Pressing der Franzosen einmal umspielen, fehlte es meist an Präzision, Tempo und Mut im Passspiel, um die gegnerische Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Einzig Sancho hatte ein paar brauchbare, letztlich aber harmlose Offensivszenen. Haaland trat fast gar nicht in Erscheinung.

Nach der Pause kam der BVB zu mehr Ballbesitz, weil sich PSG phasenweise zu passiv verhielt. Die Gäste waren allerdings im und vor allem unmittelbar um den Strafraum herum trotz einiger Abschlüsse weiterhin zu ungefährlich, da der Zug in den Aktionen fehlte oder man schlicht die falschen Entscheidungen traf.

Die Pariser spielten aber auch konstant stabil in den direkten Duellen und mit einem guten kollektiven Rückzugsverhalten, so dass sich für Dortmund kaum einmal größere Räume öffneten. So trudelten die letzten 20 Minuten der Partie beinahe aus: Der BVB rannte an, PSG verteidigte ohne größere Schwierigkeiten. In der Schlussphase sah Dortmunds Can nach Rudelbildung noch die Rote Karte.

PSG - BVB: Die Aufstellungen

PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria (79. Kurzawa), Paredes (90.+2 Kouassi), Gueye, Neymar - Sarabia (63. Mbappe), Cavani.

BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi (87. Götze), Witsel (71. Reyna), Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard (69. Brandt).

PSG - BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Neymar (28.), 2:0 Bernat (45.+1)

Rote Karte: Can (89./Dortmund)

Neymar war in 17 CL-Spielen für PSG an 21 Toren direkt beteiligt (14 Tore, 7 Assists).

Di Maria bereitete das 1:0 vor, es war seine 20. Torvorlage in Pflichtspielen dieser Saison - Bestwert in Europas Top5-Ligen.

Can flog zum 2. Mal in der CL vom Platz, auch beim ersten Mal bei PSG (mit Leverkusen im März 2014).

Di Maria wird im Hinspiel des Viertelfinales gelbgesperrt fehlen.

Dortmunds Witsel bestritt sein 100. Europapokal-Spiel.

Hakimi kam als einziger Dortmunder in allen 37 BVB-Pflichtspielen in dieser Saison zum Einsatz (31-mal Startelf).

Der Star des Spiels: Juan Bernat (PSG)

Starke Vorstellung des ehemaligen Bayern-Spielers. Kam auf die meisten Ballaktionen bei den Parisern und hatte in den Duellen mit Hakimi und Sancho keine Probleme. Krönte seine Leistung mit dem Tor zum 2:0.

Der Flop des Spiels: Axel Witsel (BVB)

Ungewohnt passive Darbietung des Belgiers, der besonders in Halbzeit eins dem Pressing der Pariser im Zentrum nichts entgegenzusetzen hatte. Sorgte für keine Impulse nach vorne und gewann tatsächlich nicht einen Zweikampf. Auch schwach: Hakimi.

Der Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Hatte in einer weitestgehend fairen ohne größere Zwischenfälle wenig Probleme, auch wenn er ein paar wenige Szenen hätte anders bewerten können. Die persönlichen Strafen waren allesamt korrekt - die Rote Karte gegen Can war angesichts seiner zuvor langen Leine allerdings zu hart.