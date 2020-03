Champions League heute live: FC Liverpool gegen Atletico Madrid im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Sichere Dir hier den gratis DAZN-Probemonat und verfolge Liverpool - Atletico heute live!

FC Liverpool gegen Atletico Madrid: Wann und wo rollt heute der Ball?

Anpfiff der Partie ist am heutigen Mittwoch, den 11. März, um 21 Uhr. Zeitgleich gehts beim Rückspiel des BVB in Paris los.

Gespielt wird an der legendären Anfield Road in Liverpool. Das Stadion, das es bereits länger als den LFC gibt, fasst aktuell 54.074 Zuschauer. Als Untergrund bietet Anfield einen Hybridrasen.

Champions League heute live: FC Liverpool gegen Atletico Madrid im TV und Livestream

Live zu sehen gibt es das Spiel heute exklusiv in voller Länge bei DAZN . Der Streamingdienst zeigt an jedem Spieltag der Achtelfinal-Rückspiele ein Spiel live.

Neben ausgesuchten Spielen der Champions League gibt es bei DAZN unter anderem die komplette Europa League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und jede Menge Fußball aus Europas weiteren Spitzenligen (Serie A, Ligue 1, LaLiga) zu sehen.

Das "Netflix des Sports" hat zudem Handball, Kampfsport, Tennis, US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB) und vieles, vieles mehr im Programm.

Um Zugriff auf DAZN zu bekommen, benötigt Ihr ein Abo des Streamingdienstes. Zur Auswahl stehen ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat).

Eines habt Ihr als Neukunden bei DAZN in jedem Fall sicher: Der erste Monat ist kostenfrei.

Champions League im Liveticker: FC Liverpool gegen Atletico Madrid

Ihr habt keinen Zugriff auf Bewegtbilder? Dann ab zu unserem SPOX -Liveticker! Bitte hier entlang.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick

Neben den Einzelspielen gibt es an jedem Spieltag eine Sky -Konferenz mit beiden Spielen.

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky 11. März FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 17. März Manchester City Real Madrid Sky 17. März Juventus Olympique Lyon DAZN 18. März FC Bayern München FC Chelsea Sky 18. März FC Barcelona SSC Neapel DAZN

Vor dem CL-Knaller: Liverpool zurück auf dem Erfolgspfad

Das Hinspiel gegen Atletico war für Jürgen Klopp und den FC Liverpool der Auftakt in eine miese Phase: Nach dem 0:1 im Wanda Metropolitano setzte es in der Premier League ein 0:3 bei Watford, anschließend setzte sich der FC Chelsea im FA Cup mit 2:0 gegen die Reds durch.

Erst am vergangenen Wochenende fand der LFC zurück in die Erfolgsspur und besiegte den AFC Bournemouth mit 2:1. Ob der 22. Heimsieg in Folge ein gutes Omen für heute ist?

Klar ist, dass die Liverpooler nach der Hinspielpleite einen Sieg brauchen, am besten mit zwei Toren Unterschied. Hauptproblem dürfte dabei ausgerechnet das Toreschießen, eigentlich eine Paradedisziplin der Klopp-Mannschaft, sein - Diego Simeone ist für seine defensive Einstellung bekannt.

Champions League: So liefen die Achtelfinal-Hinspiele

Neben dem LFC blieben auch der FC Chelsea und Tottenham als englische Vertreter ohne eigenen Treffer.