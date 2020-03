Veranstaltungsverbot über 500 Personen: Bundesliga berät über Vorgangsweise

Facebook

Die Aussendung der Bundesliga lautet wie folgt:

"Wir warten die genauen Inhalte des Erlasses ab und werden die behördlichen Vorgaben umsetzen. In Punkto Spielplan werden wir die vorbereiteten Szenarien besprechen und so rasch wie möglich eine Entscheidung treffen.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer über...

...das Veranstaltungsverbot: "Natürlich sehen wir alle am liebsten stimmungsvolle Spiele mit vielen Zuschauern, erleben aber gerade eine Ausnahmesituation im ganzen Land. Wir vertrauen voll und ganz den zuständigen Experten und setzen die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung selbstverständlich um."

...die Auswirkungen auf den Fußball: "Wie andere Veranstalter sind diese Maßnahmen für uns und unsere Klubs mit massiven organisatorischen und finanziellen Herausforderungen verbunden. Da geht es um fehlende Einnahmen aus Ticketing, Gastronomie, Merchandising und die gesamte Wertschöpfungskette wie Dienstleister und Sponsoren."

...die weitere Vorgangsweise und die Entscheidung Verschiebungen vs. Geisterspiele: "Wir wollen Spiele mit Zuschauern, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus Stimmungsgründen und vor allem im Sinne der sportlichen Fairness. In diesem Sinne werden wir sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen und Geisterspiele erst in Betracht ziehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt."

Aufgrund des Bestrebens der Bundesliga, Geisterspiele zu vermeiden, geht die aktuelle Tendenz derzeit wohl zu kompletten Spieltags-Verschiebungen.