Formel 1: Termine, Auftakt, Rennkalender, Teams

Außerdem findet Ihr hier alles zur TV-Übertragung der Formel 1 in der neuen Saison.

Formel 1, Auftakt: Der Große Preis von Australien

Start der diesjährigen Formel-1-Saison ist in Melbourne. Der Große Preis von Australien findet an dem Wochenende vom 13.-15. März statt.

Wie in jedem Jahr seit 1996 drehen die Fahrer dabei im Albert Park ihre Runden. Auf der 5,303 km langen Strecke setzte sich im vergangenen Jahr Valtteri Bottas im Silberpfeil durch.

Rekordsieger in Down Under ist aktuell Michael Schumacher mit vier Siegen. Sebastian Vettel könnte die Formel-1-Legende allerdings in diesem Jahr einholen, er steht bei drei Siegen.

Formel 1 2020: Rennkalender, Termine

Nach dem GP von Australien geht es "Stand jetzt" (Sportdirektor Ross Brawn) in Bahrain und Vietnam weiter. "Aber wir haben eine Lage, die sich täglich ändert", so Brawn weiter.

Grund für die prekäre Lage ist das Coronavirus. Wegen der Krise rund um die Infektionskrankheit wurde bereits das ursprünglich vierte Rennen in China abgesagt, der GP von Bahrain findet zudem ohne Zuschauer statt.

Nr. Datum Grand Prix 1 15. März Australien, Melbourne 2 22. März Bahrain, Sachir 3 5. April Vietnam, Hanoi 4 3. Mai Niederlande, Zandvoort 5 10. Mai Spanien, Barcelona 6 24. Mai Monaco, Monte Carlo 7 7. Juni Aserbaidschan, Baku 8 14. Juni Kanada, Montreal 9 28. Juni Frankreich, Le Castellet 10 5. Juli Österreich, Spielberg 11 19. Juli Großbritannien, Silverstone 12 2. August Ungarn, Budapest 13 30. August Blegien, Spa 14 6. September Italien, Monza 15 20. September Singapur, Singapur 16 27. September Russland, Sotschi 17 11. Oktober Japan, Suzuka 18 25. Oktober USA, Austin 19 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt 20 15. November Brasilien, Sao Paula 21 29. November VAE, Abu Dhabi

Formel 1, Übertragung: TV, Livestream

Im Vergleich zur vergangenen Saison bleibt alles beim Alten. RTL zeigt das Qualifying und das Rennen im Free-TV live, dazu gibt es bei Schwestersender n-tv das 1. und 2. freie Training live.

Alle Sessions live gibt es bei Sky . Der Pay-TV-Sender zeigt auch im zweiten Jahr seines Formel-1-Comebacks alles werbefrei.

Streamen könnt Ihr die Formel 1 entweder bei RTL-now oder via SkyGo und Sky Ticket . Zudem bietet die Formel 1 auf ihrer Website den kostenpflichtigen Livestream F1 TV Pro an.

Formel 1 2020: Teams und Fahrer

Bei den Spitzenteams von Mercedes und Ferrari gibt es keine Änderungen, auch Max Verstappens Teamkollege ist weiterhin Alexander Albon.