Buffalo Bills verpflichten Cornerback Josh Norman

Wie Mike Garafolo vom NFL Network vermeldet, erhält Norman in Buffalo einen Einjahresvertrag über sechs Millionen Dollar. Dieser soll maximal auf acht Millionen Dollar ansteigen können.

Laut Garafolo hatte Norman über die vergangenen Tage mit mehreren Teams gesprochen und sich mit den Bills in Buffalo getroffen.

In Washington hatte sich Normans Abschied bereits abgezeichnet, auch die Tatsache, dass sein Ex-Panthers-Coach Ron Rivera inzwischen in Washington im Amt ist änderte daran nichts. Jetzt geht Norman zu einem anderen Ex-Coach zurück: Bills-Chef Sean McDermott war einst Normans Defensive Coordinator in Carolina.

Das sollte für Norman einen guten Scheme-Fit bedeuten. Der 32-Jährige kann in Buffalo unter McDermott wieder in einer primären Zone-Defense spielen - und er ist die klare Nummer 2 hinter Tre'Davious White. In diesem Modell könnte Norman nochmals ein klares Upgrade für die Bills-Secondary darstellen.