So könnt Ihr das 2. Liga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und der Arminia Bielefeld am heutigen Montagabend live und in voller Länge im Livestream, TV und Liveticker verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der 1. und 2. Bundesliga verfolgen.

Das Hinspiel am achten Spieltag auf der Alm hat der VfB Stuttgart dank eines Treffers von Hamadi Al Ghaddioui (90.+1) mit 1:0 für sich entschieden.

© getty

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die wichtigsten Infos

Im Rückspiel am heutigen Montagabend, 9. März 2020, empfängt der VfB zum Abschluss des 25. Spieltages die Bielefelder um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Schiedsrichter der Begegnung ist Bastian Dankert, unterstützt wird der Unparteiische von:

Assistenten: Markus Häcker und Oliver Lossius

Markus Häcker und Oliver Lossius Vierter Offizieller: Patrick Hanslbauer

Patrick Hanslbauer VAR: Florian Heft

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Live und in voller Länge könnt Ihr die Partie VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld ausschließlich bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender bietet neben der Übertragung im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 via SkyGo für alle Kunden einen Livestream an. Außerdem gibt es die Möglichkeit auf SkyTicket einen Monatspass zu erwerben.

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, mit unseren ausführlichen Livetickern zu allen Spielen der deutschen Profiligen verpasst Ihr garantiert nichts. Hier geht's zum Ticker VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportlichen Highlights.

2. Liga: Der 25. Spieltag im Übeblick

Nach dem 2:1-Erfolg des Hamburger SV und dem 3:1-Sieg von Heidenheim steht der VfB Stuttgart zum Abschluss des 25. Spieltages gegen Arminia Bielefeld unter Zugzwang.

Alle Ergebnisse am 25. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 6. März 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Nürnberg 0:3 Hannover 96 6. März 2020 (18.30 Uhr) VfL Osnabrück 2:6 SV Wehen 7. März 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 0:0 VfL Bochum 7. März 2020 (13 Uhr) Hamburger SV 2:1 Jahn Regensburg 7. März 2020 (13 Uhr) Heidenheim 3:1 Karlsruher SC 8. März 2020 (13.30 Uhr) Holstein Kiel 1:1 SpVgg Greuther Fürth 8. März 2020 (13.30 Uhr) Sandhausen 2:2 FC Sankt Pauli 8. März 2020 (13.30 Uhr) SG Dynamo Dresden 2:1 FC Erzgebirge Aue 9. März 2020 (20.30 Uhr) VfB Stuttgart -:- Arminia Bielefeld

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Topspiel in Stuttgart: Sechs Punkte trennen Tabellenführer Bielefeld vom Dritten aus Stuttgart. Mit einem Sieg könnte sich der VfB den zweiten Tabellenplatz sichern. Die Tabelle vor dem Montagsspiel: