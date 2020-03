Hasenhüttl-Klub, FC Southampton, steht zum Verkauf

Facebook

"Ich habe zu Southampton gesagt: ‚Ich bin jetzt euer Vater. Aber bringe euch auf den richtigen Weg: Ihr müsst euch selbst ernähren'". Mit diesen poetischen Worten deutete Southampton-Besitzer Gao Jisheng vor einigen Monaten in der Financial Times den Verkauf des Klubs an. Und nun sollen Taten folgen. Der Klub, bei dem unter anderem Ralph Hasenhüttl und Kevin Danso unter Vertrag stehen, sucht zurzeit einen neuen Besitzer. Dafür wären laut Express rund 290 Million Euro fällig und es hätten bereits erste, lose Gespräche mit Interessenten statttgefunden.

Jisheng hatte 2017 die Mehrheitsanteile von Vorgängerin Katharina Liebherr übernommen. Seitdem kämpften die Saints in jeder Saison gegen den Abstieg. Zurzeit rangiert das Team von Hasenhüttl im Mittelfeld auf Tabellenplatz 14.