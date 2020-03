3. Liga: 1860 München gegen Chemnitzer FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 26. Spieltag der 3. Liga stehen sich der TSV 1860 München und der Chemnitzer FC gegenüber. Wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Vier Spiele, vier Unentschieden: Können die Löwen vor heimischer Kulisse gegen die sich im Aufschwung befindenden Chemnitzer endlich wieder gewinnen?

1860 München gegen Chemnitzer FC: Ort, Termin, Schiedsrichter

Ab 14 Uhr rollt am heutigen Samstag (29. Februar) der Ball bei der Partie 1860 München gegen den Chemnitzer FC. Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Als Schiedsrichter fungiert Marcel Gasteier aus Chemnitz, assistiert von Luca Schlosser und David Scheuermann.

3. Liga: 1860 gegen CFC heute live im TV und Livestream

Die Begegnung der Münchner Löwen gegen den CFC ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden von den dritten Programmen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Stattdessen hat sich Magenta Sport die Live-Rechte an sämtlichen Drittligaspielen gesichert und berichtet ab 13.45 Uhr in Person von Kommentator Franz Büchner und Moderator Sascha Bandermann aus Giesing.

Neben der Übertragung im TV stellt Magenta Sport außerdem einen Livestream zur Verfügung.

1860 München - Chemnitzer FC heute im Liveticker

Auch SPOX führt Euch durch den heutigen Sporttag: Zu allen Highlights stehen ausführliche Liveticker bereit, die Euch mit allen wichtigsten Infos versorgen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1860 gegen Chemnitz.

Hier findet Ihr die Tagesübersicht mit allen Tickern.

1860 vs. CFC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Gästen fehlen Bohl und Bozic gelbgesperrt, die Löwen müssen unter anderem auf Seferings, Wein und Ziereis verzichten.

1860: Hiller - Willsch, Berzel, Erdmann, Steinhart - Bekiroglu, Rieder, Dressel - Niemann - Mölders, Lex

Hiller - Willsch, Berzel, Erdmann, Steinhart - Bekiroglu, Rieder, Dressel - Niemann - Mölders, Lex Chemnitz: J. Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Sirigu - Tuma, Campulka, M. Langer, Garcia - Bonga, Hosiner

3. Liga: Der 26. Spieltag im Überblick

In Mannheim treffen die alten Rivalen vom Waldhof und aus Kaiserslautern aufeinander. Der MSV Duisburg will die Tabellenführung in Meppen verteidigen.

Termin Heim Auswärts 28. Februar, 19 Uhr SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar, 14 Uhr Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 29. Februar, 14 Uhr Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar, 14 Uhr Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar, 14 Uhr FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar, 14 Uhr 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar, 14 Uhr Eintracht Braunschweig KFC Uerdingen 05 1. März, 13 Uhr FC Ingolstadt Viktoria Köln 1. März, 14 Uhr SV Meppen MSV Duisburg 2. März, 19 Uhr SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Nach vier Unentschieden in Folge steht die TSV im Tabellenmittelfeld. Chemnitz hat sich durch drei Siege in den vergangenen vier Spielen aus dem Tabellenkeller befreit.