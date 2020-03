FC Barcelona: Luis Suarez würde Verpflichtung von Inter-Stürmer Lautaro Martinez begrüßen

Facebook

© getty

"Lautaro [Martinez, Anm. d. Red.] ist sehr talentiert", erklärte der Uruguayer im Gespräch mit RAC1 und ergänzte: "Ich sage seit zwei Jahren, dass es gut wäre, einen jungen Stürmer zu verpflichten, damit er lernen und sich eingewöhnen kann für den Zeitpunkt meines Abschieds."

Der Argentinier sei ein Spieler, "der in seinem zweiten Jahr in Italien auf einem großartigen Level spielt." In der laufenden Saison kommt der 22-jährige Martinez auf 16 Treffer in 30 Pflichtspielen.

Luis Suarez: "Wettkampf ist gut für die Mannschaft."

Suarez, der aktuell aufgrund einer Knieverletzung pausieren muss, steht einem möglichen Konkurrenzkampf im Sturmzentrum offen gegenüber. "Ich bin mir meines Alters bewusst und ich muss meine Kräfte mehr und mehr einteilen", betonte der 33-Jährige: "Wettkampf ist gesund und gut für die Mannschaft."

Lautaro Martinez wurde zuletzt mehrfach als Ersatz für den Nationalspieler Uruguays gehandelt. Bei Inter läuft Martinez' Vertrag noch bis 2023, während Suarez noch bis 2021 an die Katalanen gebunden ist, jedoch eine Klausel zur Verlängerung besitzt.

Primera Division: Stand am 26. Spieltag