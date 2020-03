FC Bayern München – News und Gerüchte: Derby-Matchwinner Fiete Arp hadert mit vergebenen Chancen

Facebook

FC Bayern: Matchwinner Fiete Arp hadert mit vergebenen Chancen

Fiete Arp hat den 1:0-Derbysieg des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching durch seinen Treffer in der 24. Minute entschieden. Bei Magenta TV haderte er trotzdem mit einigen vergebenen Chancen: "Ich war froh, dass für die drei Punkte das eine Tor heute gereicht hat, sonst hätte ich mir wahrscheinlich noch was anderes anhören müssen, für ein paar andere Szenen."

Für Arp war es der erste Pflichtspieltreffer im Trikot der Bayern. Für die Profis kam er bisher noch nicht zum Einsatz, allerdings fehlte er auch längere Zeit aufgrund einer Armverletzung.

"Natürlich tut das gut", sagte Arp über seinen Treffer. "Man sieht ja auch an der Entstehung des Tores, dass es so ein dreckiges Tor sein musste, dass ich die großen Dinger liegen lasse, um dann so ein Ding reinzumachen."

© getty

Fiete Arp: Seine Leistungsdaten in der 3. Liga

Spieltag Gegner Tore Assists Spielminunten 5 Hallescher FC 0 0 69 21 KFC Uerdingen 0 0 7 23 Viktoria Köln 0 0 2 24 Hallescher FC 0 1 10 25 Chemnitzer FC 0 0 31 26 SpVgg Unterhaching 1 0 78

FC Bayern: Hasan Salihamidzic spricht Machtwort im Ärzte-Zoff

Hasan Salihamidzic hat sich für den Verbleib der beiden Teamärzte Dr. Peter Ueblacker und Dr. Jochen Hahne ausgesprochen. "Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist seit Ende 2017 Leiter der medizinischen Abteilung des FC Bayern. Dr. Ueblacker und Dr. Hahne unterstützen ihn. Beide sind Teil des Ärzteteams des FC Bayern. Daran wird sich nichts ändern", sagte er der Bild .

Der Hintergrund: Dr. Müller-Wohlfahrt hatte seinen Praxis-Gründungspartnern Dr. Lutz Hänsel und Dr. Ueblacker im Dezember 2019 gekündigt. Die Arbeit Ueblackers im Ärzteteam beim FC Bayern bleibt davon aber offensichtlich unberührt.

"Mull" selbst sagte in der vergangenen Woche: "Ich entscheide im Einvernehmen mit den Interessen des FC Bayern, ob und welcher Kollege das Ärzteteam verstärkt."

