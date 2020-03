1. FC Magdeburg gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das heutige 3. Liga-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Carl Zeiss Jena am 26. Spieltag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Im Hinspiel in Jena gelang es keiner der beiden Mannschaften, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, am Ende stand ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die zwischenzeitliche Führung durch Daniele Gabriele (44.) kurz vor der Pause egalisierte Christian Beck (67.) in der zweiten Halbzeit per Kopfball und sicherte Magdeburg somit einen Punkt.

1. FC Magdeburg vs. Carl Zeiss Jena: Das müsst Ihr wissen

Das Rückspiel steigt nun am heutigen Samstagnachmittag, 29. Februar 2020, um 14 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg. Schiedsrichter der Begegnung 1. FC Magdeburg gegen Carl Zeiss Jena ist Sören Storks, dem Fynn Kohn und Viatcheslav Paltchiko assistieren.

1. FC Magdeburg gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge gibt es die Partie heute ausschließlich im Pay-TV der Telekom zu sehen. Die 3. Liga und somit auch das Spiel zwischen Jena und Magdeburg ist im Paket "Telekom Fußball" gemeinsam mit der Frauen-Bundesliga enthalten.

Dieses Paket ist für EntertainTV-Kunden dauerhaft kostenlos, für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom ist es zwölf Monate kostenlos und kostet anschließend 4,95 Euro im Monat.

1. FC Magdeburg - Carl Zeiss Jena heute im Liveticker

In unserem Liveticker könnt Ihr die Partie FC Magdeburg gegen Carl Zeiss kostenlos sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgen. Hier kommt Ihr zu den Tickern:

Alle anderen Einzelpartien am heutigen Nachmittag sowie die 1. und 2. Bundesliga findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

1. FC Magdeburg gegen Carl Zeiss Jena: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die beiden Teams am heutigen Nachmittag beginnen:

Magdeburg: Behrens - Ernst, Gjasula, Koglin, Perthel - Rother, Jacobsen, Preißinger, Bertram - Beck, Conteh

Behrens - Ernst, Gjasula, Koglin, Perthel - Rother, Jacobsen, Preißinger, Bertram - Beck, Conteh Jena: Coppens - Grösch, Sulu, Volkmer, Hammann - Rohr - Bock, Kübler, Obermair - Günther-Schmidt, Gabriele

3. Liga: Der 26. Spieltag im Überblick

Zum Auftakt des 26. Spieltags empfing die SpVgg Unterhaching gestern Abend die zweite Mannschaft des FC Bayern München im Sportpark in Unterhaching und unterlag mit 0:1. Alle Spiele im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (19 Uhr) SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar 2020 (14 Uhr) FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar 2020 (14 Uhr) 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 29. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg 2. März 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

Den Abschluss am 26. Spieltag macht der FC Hansa Rostock zu Gast bei Preußen Münster am Montagabend um 19 Uhr.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Abstiegskampf lautet das Motto des Duells Magdeburg gegen Jena. Beide Mannschaften finden sich im unteren Tabellendrittel wieder und kämpfen um den Klassenerhalt. Die Tabelle vor dem 26. Spieltag: