SpVgg Greuther Fürth gegen den VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt die Partie zwischen Greuther Fürth und dem VfB Stuttgart am 24. Spieltag der 2. Liga live im TV, Livestream und Ticker verfolgen? Wir von SPOX wissen wie das geht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Sichert Euch jetzt einen kostenlosen DAZN-Probemonat und seht die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Im Hinspiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem VfB Stuttgart setzte sich der damalige Tabellenführer aus Stuttgart mit 2:0 (1:0) gegen die Fürther durch.

Die Treffer erzielten Daniel Didavi (2.) und Philipp Förster (82.).

© getty

SpVgg Greuther Fürth vs. den VfB Stuttgart: Die wichtigsten Infos

Als Austragungsort für das Duell am 24. Spieltag dient der Sportpark Ronhof in Fürth, der 18.000 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter Thorben Siewer wird die Partie am heutigen Samstagnachmittag, 29. Februar 2020, um 13 Uhr anpfeifen. Unterstützt wird der Unparteiische durch:

Assistenten: Mitja Stegemann und Fabian Maibaum

Mitja Stegemann und Fabian Maibaum Vierter Offizieller: Marcel Schütz

Marcel Schütz VAR: Patrick Alt

SpVgg Greuther Fürth gegen den VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Live im TV und Livestream gibt es das Rückspiel zwischen Fürth und dem VfB heute ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Die Rechte an der laufenden Saison liegen bei Sky .

Der Pay-TV Anbieter hat neben dem Einzelspiel am heutigen Nachmittag eine Konferenz mit den beiden anderen Spielen - Erzgebirge Aue gegen Hamburger SV und Darmstadt 98 gegen Heidenheim - im Programm.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz via SkyGo im Livestream zu verfolgen, alle Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Dann verfolgt die Partie in Fürth in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker. Wir haben am heutigen Nachmittag neben dem Einzelspiel auch eine Konferenz mit den beiden parallel laufenden Partien im Programm:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

SpVgg Greuther Fürth gegen den VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften am heutigen Samstagnachmittag auflaufen:

Fürth: Burchert - Sauer, Jaeckel, Caligiuri, Wittek - Sarpei - Ernst, Seguin - Tillman - Hrgota, Nielsen

Burchert - Sauer, Jaeckel, Caligiuri, Wittek - Sarpei - Ernst, Seguin - Tillman - Hrgota, Nielsen Stuttgart: Kobel - Phillips, Karazor, Stenzel - Massimo, Mangala, Endo, Wamangituka - Castro, Didavi - Gomez

2. Liga: Der 24. Spieltag im Überblick

Parallel zum Auswärtsspiel des VfB in Fürth empfängt Erzgebirge Aue den Tabellendritten HSV und der SV Darmstadt den Vierten aus Heidenheim. Alle Spiele vom Wochenende im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Jahn Regensburg SG Dynamo Dresden 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 29. Februar 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 Heidenheim 29. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 29. Februar 2020 (13 Uhr) FC Erzgebirge Aue Hamburger SV 1. März 2020 (13.30 Uhr) FC Sankt Pauli VfL Osnabrück 1. März 2020 (13.30 Uhr) VfL Bochum Sandhausen 1. März 2020 (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld SV Wehen 2. März 2020 (20.30 Uhr) Hannover 96 Holstein Kiel

2. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Stuttgart (44 Punkte) gegen Fürth (32), Zweiter gegen Sechster, zwölf Zähler trennen die beiden Kontrahenten. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: