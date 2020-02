Champions League: FC Chelsea gegen FC Bayern München zum Nachlesen im Liveticker

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales empfing der FC Chelsea den FC Bayern München an der Stamford Bridge. Am Ende gewann der deutsche Rekordmeister verdient mit 3:0 (0:0). Hier könnt Ihr die Partie im ausführlichen Liveticker nachlesen.

FC Chelsea gegen FC Bayern: 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Gnabry (51.), 0:2 Gnabry (54.), 0:3 Lewandowski (76.)

Nach Abpfiff : Mit dem Hinweis, dass im anderen CL-Spiel des heutigen Abends Neapel noch den 1:1-Ausgleich gegen den FC Barcelona durch Antoine Griezman kassiert hat, verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass Sie mitgelesen haben in unserem Liveticker. Morgen berichten wir ab 21:00 Uhr von den Partien Real Madrid - Manchester City und Olympique Lyon - Juventus Turin. Falls Sie Zeit und Lust haben, freuen wir uns natürlich auch dann wieder auf Sie. Bis dahin. Noch einen schönen, ruhigen Rest vom Abend.

Nach Abpfiff : Bis es zum erneuten Aufeinandertreffen kommt, steht folgendes Programm an: Chelsea spielt in der Premier League am kommenden Samstag (16:00 Uhr) beim AFC Bournemouth. Für die Münchner geht es fast zeitgleich (Anstoß: 15:30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim um Bundesligapunkte. Danach stehen dann noch je ein Pokal- und zwei Ligaspiele an, ehe wieder die Königsklassen-Hymne erklingt.

Nach Abpfiff : Im Rückspiel am 18. März (21:00 Uhr) werden die Londoner aller Voraussicht nach auf verlorenem Posten stehen. Ohne die gesperrten Defensivspieler Alonso (Rot) und Jorginho (Gelbsperre) muss die Mannschaft von Trainer Frank Lampard die schwere Aufgabe in der Arena in München-Fröttmaning angehen. Die Londoner brauchenwohl eines der so oft zitierten Fußballwunder, um das Achtelfinal-Aus doch noch zu verhindern. Die Bayern aber werden sich den Viertelfinal-Einzug kaum nehmen lassen.

Nach Abpfiff : Schon in der ersten Halbzeit war der Bundesligist das bessere Team gewesen, doch erst nach dem Seitenwechsel wussten sich die Schützlinge von Trainer Hansi Flick für ihre überzeugende Vorstellung auch mit Toren zu belohnen. Bei zwei tollen Kombinationen bewies Lewandowski Vorlagengeber-Qualitäten und legte Serge Gnabry das 1:0 (51.) und 2:0 (54.) mustergültig auf. Chelsea hatte diesem doppelten Nackenschlag offensiv nichts entgegen zu setzen. Die Bayern zeigten sich auch in der Folge offensivfreudig. Der Lohn war das 3:0 durch Lewandowski (76.). In der Schlussviertelstunde war auch noch das 4:0 möglich, aber die Münchner werden mit den drei Treffern, die eine optimale Ausgangsposition für das Rückspiel bedeuten, hochzufrieden sein.

Der FC Bayern schlägt den FC Chelsea verdient 3:0 (0:0)

90.+5: Jetzt ertönt der Schlusspfiff. Der FC Bayern München gewinnt beim FC Chelsea das Hinspiel im CL-Achtelfinale mit 3:0 (0:0).

90.+4 : Noch 60 Sekunden sind von der doch vierminütigen Nachspielzeit zu absolvieren.

90.+2 : Auch Coutinho gelingt das 4:0 für die Münchner nicht: Sein Schuss aus der Distanz fliegt nach Lewandowski-Vorarbeit drüber.

90.+1 : Lewandowski steht bei einem Goretzka-Kopfball im Fünfmeterraum im Weg.

90.: Auch die Gäste schöpfen jetzt ihr Wechselkontingent aus: Leon Goretzka bekommt ein paar Minuten Spielzeit an der Stamford Bridge. Thiago verlässt den Rasen.

89. : Die letzten zwei Minuten laufen. Ein, zwei Minuten Nachspielzeit wird es dann noch geben, bevor die Bayern einen Haken hinter einen perfekten Abend machen können.

87. : Die Bayern können sich in drei Wochen zurücklehnen, wenn sie der Statistik Glauben schenken möchten: Noch nie hat in der Champions League ein Team eine Heimniederlage mit drei Toren Differenz in einem K.o.-Runden-Rückspiel erfolgreich drehen können.

85.: Ein Hattrick bleibt Serge Gnabry verwehrt: Trainer Hansi Flick nimmt den Doppeltorschützen runter. Corentin Tolisso ist in der Partie.

83. : Erst hatte Schiri Turpin nur Gelb gezeigt, aber der Videoassistent schaltet sich ein und weist auf den Schlag des Defensivspielers hin.

83.: Marcos Alonso wird für eine Tätlichkeit gegen Lewandowski des Feldes verwiesen.

82. : Das Spiel ist unterbrochen: Boateng hat sich bei einer Rettungsaktion im eigenen Strafraum gegen Abraham offenbar verletzt.

81. : Der FCB geht die letzten zehn Minuten konzentriert an: Schon im Mittelfeld gehen die Münchner konzentriert in die Duelle.

79. : Auf dem Rasen müssen die Bayern nun nur noch eins machen: ein Gegentor verhindern.

77. : Für Lewandowski ist es sein elfter Saisontreffer in der Champions League. Und der Stürmer stellt einen Vereinsrekord auf: In sechs CL-Spielen in Folge hat er nun für die Münchner getroffen. Mehr Torbeteiligungen als der Pole (13 - 11 Treffer, zwei Assists)) hat in dieser Spielzeit in der Königsklasse niemand vorzuweisen.

Lewandowski macht den Sack zu: 3:0

76.: Toooor! FC Chelsea - FC BAYERN MÜNCHEN 0:3. Kurz hinter der Mittellinie kommt der Ball von Coutinho zu Davies. Der startet auf der linken Seite den Turbo und kann fast unbehelligt in den Strafraum eindringen. In der Mitte ist Robert Lewandowski in den sich dort ebenfalls bietenden freien Raum gelaufen. Der Abschluss aus sieben Metern ist Formsache.

74. : Im Ansatz gefährlich, aber mehr auch nicht: Willian kommt rechts im Strafraum durch, aber sein flacher Abschluss - oder war es eine Hereingabe? - fliegt durch den Fünfer an allen Mitspielern und Gegnern vorbei

73.: Letzter Wechsel durch Trainer Frank Lampard bei den "Blues": Für Azpilicueta bringt er Pedro Rodríguez auf den Rasen.

72. : Klar ist: Gelingt den Bayern heute Abend noch ein dritter Treffer - und halten sie dann auch noch hinten die "Null" -, dann wäre der Einzug ins Viertelfinale wohl schon zu mehr als 50 Prozent eingetütet. Aber der FCB wird nicht vermessen sein: Auch das jetzige 2:0 wäre eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Wochen.

71. : Eine Ecke für Chelsea. Doch auch die bringt nicht den von den Londonern gewünschten Erfolg.

69. : Bloß nicht übermütig werden: Ein leichtfertiger Fehlpass von Kimmich bringt Mount in Schussposition. Von der linken Strafraumseite zielt er aber überhastet weit am Gehäuse von Manuel Neuer vorbei.

68. : Nach den beiden Bayern-Treffern ist spielerisch die Luft etwas raus aus der Partie. Die Gäste kontrollieren das Geschehen in der Defensive eindeutig, Chelsea kommt kaum zum Zug an der FCB-Box.

66. : Für den verletzten Coman, der nicht weitermachen kann, spielt in der Schlussphase nun Philippe Coutinho.

65. : Die Partie ist unterbrochen, da sich Coman offenbar am hinteren Oberschenkel verletzt hat.

61.: Und noch ein Wechsel bei Chelsea: Für Barkley ist nun Willian in der Partie.

61. : Die Hausherren reagieren auf den Zwei-Tore-Rückstand, der natürlich eine alles andere als ideale Ausgangslage für das Rückspiel bedeuten würde: Für Olivier Giroud spielt nun Tammy Abraham.

59. : Serge Gnabry geht nach Thomas Müllers Flanke von der Torauslinie in den Rückraum volles Risiko: Seine Volleyabnahme in Bedrängnis aus etwa elf Metern fliegt hoch über das Chelsea-Tor hinweg.

58.: Bei den Bayern ist nun auch Joshua Kimmich mit Gelb vorbelastet.

58. : Nach einer halbhohen Hereingabe von Coman von der rechten Seite versucht nun Lewandowski ein Kunststück. Sein Ansetzer eines "Fallrückzieher-Hackentricks" misslingt aber.

Gnabry mit dem Doppelschlag: 2:0 für den FC Bayern

54.: Toooor! FC Chelsea - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2. Die Bayern legen nach nur gut drei Minuten nach - und wie. Wieder ist es ein schneller Angriff durchs Zentrum - und wieder ist Serge Gnabry der Zielspieler. Dieses Mal bekommt er den Ball links im Strafraum von Lewandowski zugespielt. Der flache Abschluss ins rechte Eck ist für den Nationalspieler Formsache.

53.: Bayern-Flügelspieler Kingsley Coman sieht Gelb.

51.: Toooor! FC Chelsea - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Eine tolle und schnelle Kombination aus dem Zentrum über Thiago und Gnabry nach links in den Strafraum zu Lewandowski leitet den Treffer ein. Dann agiert Lewandowski mit seinem Querpass ins Zentrum uneigennützig und mit Übersicht für den besser postierten Mann. Gnabry trifft aus zehn Metern - es ist sein fünftes CL-Tor in dieser Saison.

49.: Jorginho. Chelseas zentraler defensiver Mittelfeldspieler, sieht wegen Meckerns seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Sperre im Rückspiel.

48. : Turbulenzen im Bayern-Strafraum: Nach einem langen Ball auf Mount kommt Davies erst noch zwischen den Ball und seinen Gegenspieler, er kann die Situation aber nicht endgültig klären. Mounts Abschluss wehrt Neuer an der Fünfegrenze ab - genauso wie den Nachschuss von Barkley. Doch alle Aufregung war umsonst: Mount stand zu Beginn der Szene im Abseits.

47. : An der Grudnausrichtung wird sich höchstwahrscheinlich auch erst einmal nicht viel ändern: Die Bayern werden mit viel Ballbesitz versuchen, Lücken in der Abwehr der Londoner aufzureißen. Chelsea hingegen wird wohl seiner Konter-Taktik treu bleiben.

46.: Die Partie geht weiter. Jetzt stoßen die Hausherren an. Beide Mannschaften verzichten noch auf Wechsel.

Halbzeit : Vor dem Spiel lautete der Wunsch von Bayern-Trainer Hansi Flick: "Hinten kein Gegentor kassieren, vorne nach Möglichkeit einen Treffer erzielen." Für eigene Treffer hatte der FCB im ersten Durchgang durchaus die ein oder andere Gelegenheit. Vor allem Müller tat sich mit Zuspielen aus Lewandwoski (2) und eigenen Abschlüssen (3) positiv hervor. Doch Schlussmann Caballero und einmal auch die Latte verhinderten bisher eine Bayern-Führung. Hinten hatten die Münchner über weite Strecken alles unter Kontrolle. Doch wenn Chelsea das Tempo anzog und schnell durchs Mittelfeld kam, wurde es auch einige Male zumindest im Ansatz gefährlich. Damit Flicks Wunsch Wirklichkeit wird, müssen die Gäste also sowohl vorne als auch hinten nach der Pause noch zulegen.

FC Chelsea gegen FC Bayern: 0:0 zur Halbzeit

45.+2: Pause an der Stamford Bridge. Zwischen Chelsea und dem FC Bayern steht es noch 0:0.

45.+1: Thiagos Foul hat eine Gelbe Karte zur Folge.

45.+1 : Noch eine Ecke für die Bayern, aber Kimmichs Hereingabe wird zu Caballeros Beute

45. : Eine Minute wird nachgespielt.

43. : Beim nächsten Angriff erspielen sich die Hausherren eine sehr gute Möglichkeit, weil Boateng in der Box ausrutscht. So hat Alonso aus etwa 13 Metern fast freie Bahn. Sein Flachschuss fliegt auf Neuer in der Tormitte zu, der Keeper boxt den Ball aus der Gefahrenzone.

43. : Kimmich bringt die Kugel scharf nach innen, aber Chelseas Verteidiger und schließlich Keeper Caballero bereinigen die Situation.

42. : Jetzt Freistoß für den FCB nach einer Grätsche von Alonso, bei der Coman der Leidtragende ist. Der Ball liegt auf der rechten Seite parat.

40. : Fünf Fouls haben die Engländer begangen, vier die Münchner. Schiri Turpin leitet eine bis hierhin sehr faire Partie.

38. : Freistoß für die Gastgeber auf dem linken Flügel nach einem Foul von Pavard. James bringt den Ball mit rechts in die Box, aber die Bayern verteidigen im Raum erfolgreich. Kein Chelsea-Spieler kommt zum Abschluss. Stattdessen: Abstoß vom Tor der Gäste.

37. : Knapp zehn Minuten vor der Pause steigert nun Chelsea noch mal das Tempo in den eigenen Aktionen. Offenbar haben die Lampard-Schützlinge dann doch gemerkt, dass sie die Münchner etwas mehr in deren Defensive beschäftigen müssen.

35. : Die Bayern geben eine offensive Antwort: Ein langer Ball aus dem linken Halbfeld landet auf dem Hinterkopf von Müller, der - mit dem Rücken voran - etwa zehn Meter vor dem Tor steht. Die Kugel fliegt über Caballero hinweg, aber dann an die Latte. Pech für die Bayern. Chelsea klärt die Szene danach.

34. : Brenzlige Szene im FCB-Sechzehner: Erst drängen die Abwehrspieler der Münchner Mount noch aus seiner guten Schussposition weg. In der direkt anschließenden Szene kommt der Ball aber zurück in die Box - und dort zu Kovacic. Dessen Flachschuss aus zehn Metern und der Drehung geht knapp rechts am Tor vorbei.

33. : Schiri Turpin entscheidet vor dem Strafraum der Bayern auf ein Handspiel von Barkley.

32. : Im Parallelspiel führt übrigens Neapel gegen Barcelona seit der 30. Minute durch einen Mertens-Treffer mit 1:0.

31. : Nach 30 Minuten ein unverändertes Bild: Die Münchner bestimmen die Partie mit viel Ballbesitz (knapp 70 Prozent), aber Chelsea weiß sich defensiv mit gutem Stellungsspiel und ordentlichem Zweikampfverhalten zu behaupten. Nach vorne kommen die Londoner in dieser Phase der Partie kaum einmal.

FC Bayern nach 30 Minuten weiterhin am Drücker

29. : Immer wieder Thomas Müller: Dieses Mal sorgt er selbst für den Abschluss. Aus etwa 17 Metern zirkelt er den Ball knapp rechts am Tor vorbei. Caballero wäre da eventuell nicht mehr rangekommen.

28. : Die anschließende Ecke bringt den Bayern nichts ein.

28. : Starker, spielfreudiger Auftritt von Thomas Müller: Vor dem Strafraum angespielt, leitet der Weltmeister von 2014 den Ball direkt weiter in die Boxmitte zum durchstartenden Lewandowski. Caballero ist aber erneut aufmerksam zur Stelle, er wirft sich dem FCB-Stürmer entgegen und wehrt so den Schuss erfolgreich ab.

26. : Im Chelsea-Strafraum kommt es nach einem Müller-Pass wieder zum Duell Caballero gegen Lewandowski. Bevor der Münchner Stürmer am linken Fünfereck an die Kugel kommen kann, hat sie der Schlussmann der Hausherren schon unter seinem Körper gesichert.

24. : Die Bayern kommen hinten etwas in Bedrängnis, als Kovacic ablegt nach links zu Barkley. Dessen Flanke senkt sich rechts in den Münchner Sechzehner, aber kein Mitspieler ist als Abnehmer in Position gelaufen.

22. : So schnell, wie die Partie auf dem Rasen gespielt wird, so schnell ist auch das erste Viertel der 90 Minuten bereits vorbei. Die Gäste aus München hinterlassen bisher einen guten Eindruck, doch bei den Vorstößen der Engländer ist auch Vorsicht geboten.

20. : Alaba klärt zur ersten Ecke für die Engländer. In deren Folge kommt Giroud zum Kopfball-Aufsetzer, der kein Problem für Manuel Neuer ist.

19. : Der FCB zieht sich ein wenig mehr zurück, um dann - nach Balleroberungen - mehr Spielräume beim Kontern zu haben. So jedenfalls macht es den Anschein.

18. : Davies wehrt sich nach einem langen Ball in die Spitze bei den Gastgebern erfolgreich gegen deren Angreifer Mount. Er lässt seinen Gegenspieler nicht an die Kugel kommen, die dann ins Toraus rollt. Abstoß vom Gehäuse von Manuel Neuer.

FC Bayern startet mutig: Lewandowski mit der ersten Chance

15. : Nach einem langen Ball aus dem linken Halbfeld kommt Lewandowski zwar im Strafraum mit lang gestrecktem Bein zum Abschluss, aber Chlseas Keeper ist ihm schon ein Stück weit entgegen gekommen. So verkürzt Caballero den Winkel erfolgreich - und blockt zur Ecke ab.

15. : Die Bayern mit viel Ballbesitz bisher (65 Prozent) - so wird das Geschehen gut kontrolliert. Bei den Zweikämpfen (je 50 Prozent) und der Passquote (über 80 Prozent) sind beide Teams "auf einem Level".

13. : Die Gäste aus München versuchen im Angriff variable Spielzüge vorzutragen. Mal geht es über rechts (Pavard, Gnabry), mal über links (Davies, Coman) - und mal durch die Mitte mit Müller. So wird die Chelsea-Abwehr viel beschäftigt.

11. : Das war schon knapper: Die Bayern kommen über rechts und vor allem über Coman sehr schnell an den Strafraum. Dort entscheidet sich der Offensivspieler für den eigenen Abschluss statt fürs Zuspiel ins Zentrum zu Lewnadowski. Caballero muss nicht eingreifen, die Kugel fliegt flach knapp rechts vorbei aus etwa 14 Metern. Das war das erste echte Highlight der Partie.

10. : Genau zehn Minuten sind vorbei. Immer wieder faszinierend, wie hoch das Tempo in der Champions League ist - verglichen mit einem "normalen" Bundesligaspiel. Beide Mannschaften sind aber auch offensiv ausgerichtet, das Mittelfeld ist nur Durchgangsstation.

10. : Auf der anderen Seite rutscht Pavard der Ball beim Versuch einer Flanke über den Spann. Auch hier: keine Gefahr für das Tor.

9. : Mit einem weiten Abschlag von Caballero und erneut einer Kopfballverlängerung überbrücken die Gastgeber das Mittelfeld sehr schnell. Der Abschluss aus dem Strafraum verfehlt dann aber das Ziel.

7. : Jetzt auch der erste Torschuss der Hausherren: Nach einem Einwurf von der rechten Seite kommt der Ball zuerst in die Box, dann per Kopfballverlängerung an die Sechzehnergrenze. Mason Mount zieht mit rechts aus Rücklage ab - und zielt weit über das Tor.

6. : Die Gäste aus der Bundesliga beginnen sehr diszipliniert, verschieben in der Defensive sehr aufmerksam im Teamverbund. So bleiben den Londonern wenig Räume zum Kombinieren. Bisher gab es noch keine brenzlige Szene im FCB-Strafraum.

5. : Bei Ballbesitz der Engländer schwärmen die Münchner aus zum Pressing tief in der Hälfte des FC Chelsea.

4. : Die Bayern versuchen den Ball zu kontrollieren und ihre Gegenspieler laufen zu lassen. "Ruhe ins Spiel bringen", heißt die Devise in den ersten Minuten.

3. : Foul von Mount an Davies im Mittelfeld. Es geht ohne Gelbe Karte für den Chelsea-Angreifer weiter, aber mit einem Freistoß für die Münchner.

1. : Der erste Abschluss des Spiels nach etwa 40 Sekunden: Müller wird am Strafraum angespielt, schießt dann mit der rechten Innenseite. Das aber nicht stark genug. Caballero hält in der Tormitte sicher.

1.: Die Bayern stoßen an. Das Spiel läuft.

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Vor Beginn

Vor Beginn : Beide Teams sind auf dem Rasen. Shakehands jetzt bei der Seitenwahl von Manuel Neuer und Cesar Azpilicueta, den Kapitänen ihrer Teams.

Vor Beginn : Während bei den Engländern heute vor allem die Abwehr im Fokus stehen dürfte (bisher neun Gegentore in dieser CL-Saison), gucken im Angriff der Münchner alle auf Robert Lewandowski. Im Februar 2018 traf er letztmals in einer K.o.-Partie in der "Königsklasse".

Vor Beginn : Übrigens: Die Bayern haben alle sechs Vorrundenspiele in dieser CL-Saison gewonnen. Chelsea siegte dreimal, dazu kamen zwei Unentschieden und eine Niederlage.

Vor Beginn : Schiedsrichter ist gleich der Franzose Clement Turpin. Der 37-jährige war auch Leiter der Vorrunden-Partie bei Tottenham Hotspur, die die Münchner mit 7:2 für sich entscheiden konnten.

Vor Beginn : Im über den Zeitraum von einem Monat ausgedehnten CL-Achtelfinale spielen heute noch der SSC Neapel und der FC Barcelona gegeneinander. Morgen wird die "Königsklassen"-Woche dann mit den beiden Partien Real Madrid - Manchester City und Olympique Lyon - Juventus Turin abgeschlossen. Auch von diesen Spielen berichten wir natürlich im Liveticker.

Vor Beginn : Beide Teams sind in der Champions League bislang dreimal aufeinander getroffen: Im Viertelfinale 2005 kam Chelsea nach einem 4:2 im Hin- und einem 2:3 im Rückspiel weiter. Die Partie aber, die am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich das "Finale dahoam": Der FCB verlor am 19. Mai 2012 nach später 1:0-Führung durch Müller (83.), dem noch späteren Ausgleich durch Drogba (88.) und einem von Robben verschossenen Foulelfmeter in der Verlängerung (95.) am Ende im eigenen Stadion dramatisch im Elfmeterschießen.

Vor Beginn : Das sieht bei den Engländern etwas anders aus: In diesem Jahr wurden nur vier von neun Pflichtspielen gewonnen. Noch liegt Chelsea in der heimischen Premier League auf Platz 4, aber die Verfolger Manchester United, Tottenham und Sheffield sind nicht weit entfernt. Der Elf von der Stamford Bridge würde also ein Erfolg heute nur recht sein, um neues Selbstvertrauen zu tanken.

Vor Beginn : Die Münchner gehen nicht unbedingt heute Abend, aber doch insgesamt als Favorit in dieses Achtelfinale. Nach dem 1:2 in Gladbach am 7. Dezember haben die Bayern zehn Ligaspiele in Folge gewonnen und einmal unenschieden gespielt (0:0 gegen Leipzig). Die Bundesliga-Tabellenführung ist der Lohn für diese Serie. Es sollte, so denken sie in München, doch mit dem Teufel zugehen, wenn man sich in den beiden 90-Minuten-Vergleichen mit den Engländern nicht durchsetzt.

Vor Beginn : Leon Goretzka ist zwar wieder fit, sitzt beim FCB aber erst einmal nur auf der Bank. Trainer Hansi Flick nimmt vier andere Wechsel in seinem Team vor, das im 4-2-3-1 spielen wird: Pavard und Boateng in der Abwehr sowie Müller und Coman im offensiven Mittelfeld sind neu dabei. Nach dem knappen 3:2 gegen Paderborn rutschen Odriozola, Lucas Hernandez, Coutinho und Tolisso aus der Startelf. Die drei Langzeitverletzten Javi Martinez, Ivan Perisic und Niklas Süle fehlen weiter.

Vor Beginn : Der deutsche Rekordmeister spielt mit: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. Trainer: Flick.

Vor Beginn : Personelle Sorgen hat "Blues"-Coach Frank Lampard nicht - und auch deshalb macht er es sich einfach: Es gibt keine Veränderungen in der Startelf der Londoner im Vergleich zum Premier-League-Spiel gegen Tottenham (2:1). Aufpassen müssen heute Azpilicueta, Jorginho und (wenn er denn eingewechselt wird) Zouma - diese drei Spieler sind bereits mit je zwei Gelben Karten vorbelastet und würden bei einer weiteren Verwarnung im Rückspiel in drei Wochen fehlen.

Vor Beginn : Zum Sportlichen: Die Aufstellung des FC Chelsea an der Stamford Bridge: Caballero - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Alonso - Barkley, Jorginho, Kovacic - James, Giroud, Mount. Trainer: Lampard.

Vor Beginn : Wie die Bild meldet, ist der Grund für die Tumulte, dass einige Chaoten den Block stürmen wollten, um das Spiel auch ohne gültige Tickets im Stadion verfolgen zu können.

Vor Beginn : Unschöne Szenen spielen sich momentan vor dem Einlass zum Gästeblock ab. Die Londoner Polizei ist vor Ort, um mithilfe von Beamten auf Pferden eine Schlägerei unter Kontrolle zu bringen.

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Die Aufstellungen

Folgende Teams schicken Frank Lampard und Hansi Flick zum Anpfiff auf den Rasen:

FC Chelsea : Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kavacic, Alonso - Barkley, Mount - Giroud

: Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kavacic, Alonso - Barkley, Mount - Giroud FC Bayern : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Thiago - Müller, Kimmich - Gnabry, Lewandowski, Coman

Champions League: FC Chelsea gegen FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn : Rund eineinhalb Stunden sind es noch, bis es an der Stamford Bridge losgeht. Bald sollten auch die Aufstellungen bekanntgegeben werden, Ihr findet sie unmittelbar nach Veröffentlichung hier.

Vor Beginn: Konstant überzeugen konnte der FC Chelsea in der laufenden Saison nicht wirklich. Wie viel Potenzial im Kader voller Talente steckt, deuteten die Blues lediglich an. Die Kader- und Problemanalyse des Gegners.

Vor Beginn: Die Personalsituation beim FC Bayern hat sich in den vergangenen Wochen verbessert. Pünktlich zum Start in die entscheidende Saisonphase sind bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler fit und auch Leon Goretzka steht nach seinem Ausfall gegen Paderborn wieder im Kader.

Vor Beginn: Endlich ist es soweit, am heutigen Dienstagabend, 25. Februar 2020, ab 21 Uhr steigt das Achtelfinal-Hinspiel. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts und seid immer am Ball.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker FC Chelsea gegen FC Bayern München!

FC Chelsea gegen FC Bayern München: Das Schiedsrichtergespann

Geleitet wird die heutige Partie an der Stamford Bridge vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin und seinem Team. An den 37-jährigen hat der deutsche Rekordmeister sehr gute Erinnerungen. Anfang Oktober leitete Turpin die 7:2-Gala der Münchner in London bei Chelseas Stadtrivalen Tottenham Hotspur.

Assistenten: Nicolas Danos und Cyril Gringore

Nicolas Danos und Cyril Gringore Vierter Offizieller: Frank Schneider

Frank Schneider VAR: Francois Letexier

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea findet am Mittwochabend, 18. März 2020, um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt. Die weiteren Spiele im Überblick: