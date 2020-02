Knieverletzung: TSV Hartbergs Michael John Lema droht Saisonende

Hiobsbotschaft für Michael John Lema! Beim 2:2-Remis am Wochenende musste der vom SK Sturm an Hartberg ausgeliehene Flügelspieler bereits nach 36. Minuten vom Feld. Nun dürfte der Worst Case eingetroffen sein, denn die Kleine Zeitung spricht vom vorzeitigen Saison-Aus.

© GEPA

Der U21-Teamspieler hat sich im zweiten Spiel für Bundesliga-Club TSV Hartberg eine Kreuzbandverletzung zugezogen.

Beim 20-jährigen Flügelspieler, der erst im Winter von Sturm Graz an den Tabellen-Sechsten verliehen worden war, um mehr Spielpraxis zu sammeln, sei eine Operation notwendig, wie Hartberg am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab.

Damit ist die Saison für Lema gelaufen.