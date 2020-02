Facebook

Champions League: Alles rund um die Achtelfinal-Rückspiele

Die Hälfte der Hinspiele im Champions-League-Achtelfinale sind bereits ausgetragen. Heute und morgen Abend stehen noch jeweils zwei Partien auf dem Programm, dann haben die Teams drei Wochen Pause bevor es mit den Rückspielen weiter geht. Die acht Mannschaften, die bereits vergangene Woche gespielt haben, treten entweder am 10. oder am 11. März wieder an.

Die restlichen acht Mannschaften, die heute oder morgen spielen, tragen ihre Rückspiele entweder am 17. oder am 18. März aus. In beiden Wochen sind die Spieltage wie in der Champions League üblich auf Dienstag und Mittwoch terminiert. Anstoß der Partien ist jeweils um 21 Uhr.

Champions League: Wann finden die Achtelfinal-Rückspiele statt?

Bereits heute in zwei Wochen finden mit Valencia gegen Atalanta Bergamo und RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur die ersten beiden Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale statt. Alle Partien im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 10.3.2020 21 Uhr FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 10.3.2020 21 Uhr RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 11.3.2020 21 Uhr FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 11.3.2020 21 Uhr Paris-Saint Germain Borussia Dortmund Sky 17.3.2020 21 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon DAZN 17.3.2020 21 Uhr Manchester City Real Madrid Sky 18.3.2020 21 Uhr FC Barcelona SSC Neapel DAZN 18.3.2020 21 Uhr FC Bayern München FC Chelsea Sky

Am letzten Spieltag der diesjährigen Achtelfinal-Rückspiele empfängt der FC Bayern München den FC Chelsea in der Münchner Allianz Arena und der FC Barcelona den SSC Neapel im Camp Nou.

Champions League im SPOX-Liveticker

Alle Spiele des Champions-League-Achtelfinals könnt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker kostenlos verfolgen.

Klickt Euch einfach durch unseren Liveticker-Kalender und verpasst garantiert nichts.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele

Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig und Atalanta Bergamo haben sich mit ihren Siegen im Hinspiel eine gute Ausgangslage für die Rückspiele verschaffen. Alle Spiele und Ergebnisse im Überblick: