Der amtierende spanische Meister FC Barcelona wird in der kommenden Saison offenbar zum traditionellen Design des Heimtrikots zurückkehren.

Demnach ist das neue Heimtrikot eine Anlehnung an das Dress aus der Saison 2011/12, als Barca sowohl die Champions League als auch die Meisterschaft gewann. Zudem erinnert es an die erfolgreichen Zeiten in den 1920er-Jahren.

Das Trikot hat einen gelben Kragen mit Rundhalsausschnitt sowie rote, blaue und gelbe Streifen auf der Vorder- und Rückseite beziehungsweise auf den Ärmeln. Die zugehörige Hose soll komplett im klassischen Blau gehalten werden.