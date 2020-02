Facebook

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin gibt es am heutigen Montagabend live und exklusiv bei DAZN zu sehen.

Im Hinspiel in Berlin setzten sich die Frankfurter knapp mit 2:1 (0:0) durch.

© Getty

Bas Dost (48.) und Andre Silva (62.) trafen für die Eintracht. Union gelang durch Anthony Ujah (86.) kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Alles was Ihr wissen müsst

Vier Tage nach dem Europa-League-Spiel gegen den RB Salzburg (4:1) steht für die Eintracht das nächste Heimspiel in der Commerzbank-Arena auf dem Programm. Anstoß des Duells gegen Union Berlin am heutigen Montagabend, den 24. Februar 2020, ist um 20.30 Uhr.

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. Unterstützt wird der Unparteiische durch:

Assistenten: Christian Dietz und Eduard Beitinger

Christian Dietz und Eduard Beitinger Vierter Offizieller: Timo Gerach

Timo Gerach VAR: Benjamin Brand

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im legalen Livestream sehen: So geht's

Ihr wollt das Heimspiel der Eintracht gegen Union Berlin ganz legal im Livestream sehen? Dann sichert Euch jetzt einen kostenlosen DAZN -Probemonat und verfolgt die Partie live und exklusiv im Stream.

Neben den Montags-, Freitags-, und frühen Sonntags-Spielen der Bundesliga könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Partien der 1. und 2. Liga sehen. Außerdem hat der Streaminganbieter die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division im Angebot.

Und das ganze gibt's bereits für 11,99 Euro im Monat oder für unschlagbare 119,99 Euro im Jahresabonnement. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX haben einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker zur Partie Frankfurt gegen Berlin für Euch im Angebot.

Hier geht's zum Ticker.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams am heutigen Montagabend in der Frankfurter Commerzbank-Arena starten:

Frankfurt: Trapp - Chandler, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker - Sow, Kohr - Kamada, Kostic - Silva

Trapp - Chandler, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker - Sow, Kohr - Kamada, Kostic - Silva Union: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Ryerson, Gentner, Andrich, Lenz - Malli, Bülter - Andersson

Bundesliga: Die Ergebnisse vom 23. Spieltag

Top five am 23. Spieltag erfolgreich: Es bleibt weiterhin spannend in der Bundesliga, die ersten Fünf in der Tabelle haben ihre Spiele am Wochenende alle gewonnen. Die Ergebnisse im Überblick:

Datum Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 21. Februar 2020 Bayern München 3:2 SC Paderborn 07 22. Februar 2020 Mönchengladbach 1:1 1899 Hoffenheim 22. Februar 2020 Werder Bremen 0:2 Borussia Dortmund 22. Februar 2020 Hertha BSC 0:5 1. FC Köln 22. Februar 2020 SC Freiburg 0:2 Fortuna Düsseldorf 22. Februar 2020 Schalke 04 0:5 RB Leipzig 23. Februar 2020 Bayer Leverkusen 2:0 FC Augsburg 23. Februar 2020 VfL Wolfsburg 4:0 1. FSV Mainz 05 23. Februar 2020 Eintracht Frankfurt -:- Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Die Frankfurter Eintracht und Union Berlin trennen vor dem heutigen Spiel in der Tabelle lediglich zwei Punkte. Die Tabelle vor der Partie: