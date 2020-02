Am heutigen Mittwochen stehen die nächsten Hinspiel im Achtelfinale der Champions League an. Welche Partie DAZN überträgt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Champions League heute live sehen? Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live

Am heutigen Mittwoch überträgt DAZN das erste K.o.-Duell in der Champions-League-Geschichte des RB Leipzig live. Das Team von Julian Nagelsmann wird es heute mit den Tottenham Hotspur zu tun bekommen, Anstoß ist um 21 Uhr.

Da Leipzig die Gruppenphase als Tabellenerster beendete und die Spurs sich hinter den Bayern auf Platz zwei wiederfanden, findet das Hinspiel in London statt. Austragungsort ist die neue Heimspielstätte der Spurs, das Tottenham Hotspur Stadium.

Neben Spurs - Leipzig zeigt DAZN unter anderem auch die Achtelfinal-Hinspiele von Barca und Juventus. Darüber hinaus hat DAZN alle Spiele der UEFA Europa League, die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie das Beste aus Serie A, Ligue 1, Primera Division und MLS im Angebot.

Auch für Mehrsport-Freunde bietet der Streaming-Dienst eine Menge Livesport. US-Sport (NBA, NFL, MLB & NHL), Darts, Tennis, Wintersport, Bowling, Beach Volleyball, Boxen, UFC, Bellator etc. laufen bei DAZN.

Für 11,99 Euro im Monat könnt Ihr den Dienst nutzen, alternativ besteht auch die Möglichkeit, ein Jahres-Abo (119,99 Euro) abzuschließen. Bei beiden Optionen sind die ersten vier Wochen kostenfrei.

Champions League: Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im Liveticker

RB Leipzig bei den Tottenham Hotspur könnt Ihr auch im Liveticker verfolgen. Wir tickern alle Spiele der Champions League live für Euch, sodass Ihr keine wichtige Szene verpasst. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: Nagelsmann trifft auf Mourinho

Wenn RB Leipzig heute Abend bei den Spurs zu Gast ist, trifft Julian Nagelsmann auch das erste Mal auf Jose Mourinho. "Ich hoffe, dass wir nicht allzu häufig an der Seitenlinie Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann", sagte der Deutsche vor dem Achtelfinal-Hinspiel. "Sonst sitzen wir beide auf der Tribüne und essen Bratwurstsemmel."

Mit einer gewissen Kopflosigkeit wolle man in London zudem an die Sache gehen, meinte Nagelsmann in der PK am Dienstag. "Gegen München hat man gesehen: eine gewisse Kopflosigkeit tut uns gut. Die wollen wir morgen wieder an den Tag legen", sagte er.

© getty

Champions League: Die Hinspiele des Achtelfinals in der Übersicht