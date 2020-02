Atletico Madrid - FC Liverpool 1:0: Klopps Reds droht Champions-League-K.o.

Dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp und Titelverteidiger FC Liverpool droht in der Champions League bereits im Achtelfinale das Aus. Im Hinspiel unterlagen die in der englischen Liga unangefochtenen Reds bei Atletico Madrid 0:1 (0:1) und brauchen damit im Rückspiel in drei Wochen an der heimischen Anfield Road zwingend einen Sieg zum Weiterkommen.