Champions League: BVB gegen PSG heute im legalen Livestream sehen

Champions League: Wann und wo findet BVB gegen PSG statt?

Die Begegnung wird am heutigen Abend, dem 18.2.2020, um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Austragungsort des Spektakels ist dann der Signal Iduna Park in Dortmund. Das Stadion bietet bei Champions-League-Spielen Platz für 65.829 Zuschauer und ist seit 1974 die Heimspielstätte des BVB.

BVB - PSG heute im legalen Livestream sehen

Die Partie wird live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdiest teilt sich die Übertragungsrechte für die Champions League mit Sky . Im Achtelfinale zeigt DAZN acht der 16 Partien.

Kommentiert wird die Partie von Jan Platte, dem Per Mertesacker als Experte zur Seite stehen wird. Als Moderator fungiert Alex Schlüter. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.40 Uhr.

DAZN zeigt mit der Champions Leauge, Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 weiteren Spitzenfußball. Nach einem kostenlosen Testmonat kostet ein Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Champions League: BVB vs. PSG im Liveticker

Wer keinen Zugang zu einem Livestream hat, der kann die Partie im Liveticker auf SPOX verfolgen. Zum Liveticker des Spiels BVB gegen PSG gelang ihr hier , den ausführlichen Livestream-Kalender könnt ihr hier ansehen.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool Sky 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig Sky 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin Sky 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City DAZN

BVB gegen Paris: Die bisherigen Begegnungen

Bislang trafen die Borussen und die Franzosen in Pflichtspielen erst in zwei Spielen aufeinander. Vor fast zehn Jahren begegneten sich die Teams in der Europa League, in der Champions League trafen sie noch nie aufeinander.