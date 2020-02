Jürgen Klopp und der FC Liverpool starten heute Abend in Madrid in die K.o.-Phase der laufenden Champions-League-Saison. Bei uns erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Atletico Madrid gegen FC Liverpool: Datum, Anstoß, Stadion

Die Madrilenen und die Liverpooler treffen am heutigen Abend, dem 18.2.2020, um 21 Uhr deutscher Zeit aufeinander. Gespielt wird dann im heimischen Stadion von Atletico, dem Estadio Metropolitano, das Platz für 67.703 Zuschauer bietet.

Champions League: Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid gegen FC Liverpool heute live?

Die Begegnung wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. DAZN , das sich die Übertragungsrechte für die Champions League mit Sky teilt, zeigt an diesem Abend das Spiel des BVB gegen PSG.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro oder alternativ im günstigeren Jahresabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr das Programm hier aber einen Monat lang unverbindlich und kostenlos testen.

Bei Sky wird Kommentator Kai Dittmann das Spiel begleiten, übertragen wird dieses auf Sky Sport 2 bzw. Sky Sport 2 HD. Moderator ist Michael Leopold.

Sky -Kunden können die Partie obendrein per Livestream verfolgen, dies ist via SkyGo möglich. Wer kein Sky -Abo hat, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool Sky 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig Sky 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin Sky 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City DAZN

Champions League: Die vergangenen Sieger

Im vergangenen Jahr sicherte sich Liverpool den Titel in der CL. Atletico schaffte es 2016 ins Finale, konnte den Titel aber noch nie gewinnen.