MLB: New York Yankees in der Kader-Analyse - Bereit für den ganz großen Wurf?

Das Spring Training naht und bietet den New York Yankees die Gelegenheit, noch ein paar wichtige Personalentscheidungen bis zum Start der Regular Season Ende März zu treffen. Die Bronx Bombers gelten als großer Favorit der American League, gehen aber wohl erneut mit Fragezeichen in die Saison.

© getty

Die Yankees gewannen 2019 zum zweiten Mal in Serie mindestens 100 Spiele und erreichten entsprechend zum dritten Mal in Serie die Playoffs. Dort war wie schon 2017 gegen die Houston Astros und Starting Pitcher Gerrit Cole Endstation in sechs Spielen der American League Championship Series - gewissermaßen das Halbfinale der MLB-Playoffs.

Eben jener Gerrit Cole wirft seine Pitches nun aber in Pinstripes. Das stellten die Yankees mit einem bahnbrechenden Rekordvertrag (9 Jahre/324 Millionen Dollar) sicher. Entsprechend klar ist die Zielvorgabe für das neue Ace: Die erste World Series seit 2009 soll es schon sein.

Erneut bieten die Yankees sehr viel Feuerpower auf, offensiv wie beim Pitching. Zeit für einen ersten Blick auf die einzelnen Mannschaftsteile und etwaige Positionsduelle, die sich ergeben werden.

New York Yankees 2020: Die Catcher

Gary Sanchez, Kyle Higashioka, Chris Iannetta, Erik Kratz

Gary Sanchez spielte zwar zuweilen erneut eine wechselhafte Saison, stabilisierte sich aber in der Disziplin, für die er steht: Er schlug letztlich 34 Homeruns und übertraf damit die 33, die ihm 2017 gelangen. Sanchez bleibt ein enormer Power-Hitter und setzt sich damit von der Konkurrenz entscheidend ab. Seine Defense wird nie brillant werden, sollte jedoch erneut solide sein, vielleicht sogar besser dank des neuen Catching Coaches, Tanner Swanson. Auffällig war bereits in den ersten Tagen des Camps, dass er seinen Stand hinter der Platte verändert hat, um flexibler zu sein und auch schneller blocken zu können. Gleichzeitig dürfte er nun leichter aus der Hocke aufstehen und werfen können.

Dahinter übernimmt voraussichtlich Kyle Higashioka den Backup-Spot des abgewanderten Austin Romine (Detroit Tigers). Zudem werden auch die erfahrenen Chris Iannetta und Erik Kratz im Spring Training zum Einsatz kommen. Beide haben jedoch nur Minor-League-Verträge und sollten lediglich für die Kadertiefe da sein, da Higashioka in den vergangenen Jahren seine Offense stetig verbessert hat, als guter Receiver hinter der Platte gilt und zudem mit vielen der jüngeren Pitchern im Yankees-Team bereits seit Jahren zusammengearbeitet hat.

New York Yankees 2020: Das Infield

Luke Voit (First Base), DJ LeMahieu (Second Base), Gio Urshela (Third Base), Gleyber Torres (Shortstop), Miguel Andujar, Tyler Wade, Mike Ford

Wäre heute Opening Day, stünde das Starting Lineup im Infield im Grunde fest. Von rechts nach links würden Voit, LeMahieu, Torres und Urshela starten.

Gleyber Torres, der im Vorjahr mit 38 Homeruns (128 OPS+) seinen Durchbruch im zweiten Jahr geschafft hat, übernimmt die Glamour-Position des Infields, Shortstop, und tritt damit die Nachfolge des Fan-Lieblings Didi Gregorius an. Bislang bemannte Torres die zweite Base, startete das Vorjahr allerdings schon als Shortstop, als sich Gregorius von einer Ellenbogen-Operation erholte. Torres ist gelernter Shortstop und dürfte sich leicht in die neue Rolle einfinden.

Durch Gregorius' Abgang wird auch die zweite Base frei für LeMahieu, der im Vorjahr noch außer Shortstop alle Positionen im Infield bekleidet hatte und zumeist auf hohem Niveau verteidigte. Offensiv gehörte er zu den konstantesten Yankees.

Infield, Outfield, Designated Hitter? Die wichtigsten Baseball-Begriffe findet Ihr im Glossar!

Interessant wird es an den Ecken: Voit und Urshela haben sich ihre Plätze aufgrund starker Vorsaisons redlich verdient, aber beide werden Druck bekommen in den kommenden Wochen. An der ersten Base ist Mike Ford der Herausforderer. Verletzungsbedingt musste er im Vorjahr des Öfteren ran und stand durchaus seinen Mann. Sein linkshändiger Schwung scheint wie gemacht fürs Yankee Stadium.

Urshela wiederum spielte 2019 seine mit Abstand beste Saison in der MLB und sollte eigentlich gesetzt sein. Wäre da nicht Miguel Andujar, der 2018 noch in seiner Rookie-Saison brillierte. Er fiel 2019 mit einer hartnäckigen Schulterverletzung fast die komplette Saison aus, drängt aber nun wieder ins Lineup.

Theoretisch ist er Urshela offensiv deutlich überlegen, defensiv jedoch war Andujar 2018 der schlechteste Third Baseman der Liga. Die Yankees wissen dies und legten ihm nahe, sich auf einen Positionswechsel einzustellen. Im Raum stehen sowohl die erste Base, die defensiv weniger schnelle Reaktionen erfordert, als auch Left Field - aus gleichem Grund. Damit setzt Andujar im Grunde auch Voit unter Druck, den eine Leistenverletzung gegen Ende der Saison ein wenig aus der Bahn warf. Auch er steht ansonsten für pure Power.

© GEPA

New York Yankees 2020: Das Outfield

Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Brett Gardner, Mike Tauchman, Clint Frazier, Aaron Hicks

Die drei Outfield-Spots stehen schon früh in der Saison im Fokus. Klar ist, dass Superstar Aaron Judge Right Field bemannt. Sowohl defensiv als auch offensiv gibt es hier kaum bessere Spieler in der Liga.

Im Center Field dürfte gerade in den ersten Monaten der Saison Veteran Brett Gardner die meisten Einsätze bekommen. Er geht in seine 13. MLB-Saison und zeigte 2019 nie dagewesene Power: 28 Homeruns überboten seinen bisherigen Bestwert (21) aus 2017 deutlich. Gegen Saisonmitte wird dann Aaron Hicks hier übernehmen, der sich von einer Ellenbogenoperation erholt.

Left Field wiederum wird spannend: Grundsätzlich wird hier Stanton erwartet, doch angesichts dessen massiver Verletzungsprobleme im Vorjahr dürfte der Slugger viel Zeit als Designated Hitter sehen, wodurch Mike Tauchman und das ewige Talent Clint Frazier sich hier Chancen auf Einsätze ausrechnen werden. Zudem muss auch Andujar hier genannt werden, der ebenso als DH fungieren könnte.

Wenn Hicks zurück ist, wird Gardner im Left Field voraussichtlich den Vorzug vor den Konkurrenten bekommen.

New York Yankees: Das voraussichtliche Lineup 2020

Batting Order Name Position Schlaghand 1 DJ LeMahieu Second Base R 2 Aaron Judge Right Field R 3 Gleyber Torres Shortstop R 4 Giancarlo Stanton Designated Hitter R 5 Gary Sanchez Catcher R 6 Brett Gardner Center Field L 7 Gio Urshela Third Base R 8 Mike Tauchman Left Field L 9 Luke Voit First Base R

New York Yankees 2020: Starting Rotation

Gerrit Cole, Masahiro Tanaka, Luis Severino, J.A. Happ, Jordan Montgomery, James Paxton

Die schier unglaubliche Verletzungsmisere der Yankees aus dem Vorjahr blutet gewissermaßen in diese Saison hinein. Vor wenigen Wochen nämlich schockten die Yankees die Branche mit der Nachricht, dass James Paxton nach einer Rückenoperation drei bis vier Monate ausfallen werde. Insofern ist mit dem vermeintlich zweitbesten Starter des Teams frühestens Ende Mai, eher Anfang Juni wieder zu rechnen.

Das allerdings wird die Euphorie in der Bronx nicht trüben, denn mit Cole gelang es, den wohl aktuell besten Pitcher im Baseball an Land zu ziehen. Er ist nicht nur äußerst dominant, er gibt den Yankees auch regelmäßige Länge. Sprich: Wenn er startet, kann der Bullpen geschont werden.

Dahinter steht der erfahrene Japaner Tanaka, der wohl seinen Trend von einer Reihe von guten und dann mal wieder einem eher schlechten Start fortsetzen wird. Severino wiederum galt einst als Ace, verpasste dann aber weite Teile der Vorsaison mit einer Schulter- und dann einer Verletzung an der Rückenmuskulatur. Im Windschatten von Cole wird erwartet, dass Severino zu seiner Bestform zurückfindet und den Yankees damit essenziell einen zweiten starken Neuzugang in der Rotation beschert.

Alles wichtige zu Analytics im Baseball findet Ihr hier!

Dahinter gab es zeitweilig Überlegungen, J.A. Happ abzugeben, die drohende Ausfallzeit von Paxton brachte das Team dann jedoch vom Plan ab. Dahinter wiederum ist durch Paxtons Ausfall eine ungeplante Vakanz entstanden.

General Manager Brian Cashman erklärte bereits, dass erst im Spring Training über den Ersatz entschieden wird. Zur Auswahl stehen der nach Ellenbogenoperation wiedergenesene Jordan Montgomery, das aktuelle Top-Talent des Teams, Jonathan Loaisiga, sowie die vielversprechenden weiteren Talente, Deivi Garcia und Michael King. Dieses Rennen scheint vom Start weg der interessanteste Positionskampf im Yankees-Camp zu sein.

New York Yankees 2020: Der Bullpen

Aroldis Chapman (Closer), Zack Britton, Adam Ottavino, Tommy Kahnle, Chad Green, Jonathan Holder, Luis Cessa

Das Prunkstück dieses Teams war im Vorjahr der Bullpen. Auch in dieser Saison scheint sich daran wenig zu ändern.

Chapman kehrt als Closer zurück, ebenso Britton und Ottavino, die meist die späteren Innings pitchen werden. Kahnle trat bereits im Vorjahr in die Lücke, die durch eine langwierige Verletzung von Dellin Betances aufgerissen wurde. Betances spielt nun in Queens. Chad Green wiederum wird wohl 2020 in seine klassische Rolle als Feuerwehrmann für mehrere Innings zurückkehren, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund zahlreicher Ausfälle des Öfteren den Opener geben musste.

Holder spielte 2019 überwiegend solide und dürfte erneut wichtige Innings bekommen. Dahinter gibt Cessa erneut den Long Man, während eine Reihe weiterer Pitcher als zusätzliche Optionen infrage kommen, darunter Loaisiga und Montgomery, wenn sie nicht in der Rotation gebraucht werden sollten. Und Ben Heller kehrt nach Ellenbogenverletzung zurück. Er verfügt über eine bemerkenswerte Fastball-Changeup-Kombination und könnte vor seinem Durchbruch stehen.

Der Coaching Staff der New York Yankees

Manager Aaron Boone kehrt mit einem Großteil seiner bisherigen Assistenten zurück. Bemerkenswert ist jedoch der Wechsel des Pitching Coaches. Der erfahrene Larry Rothschild nahm seinen Hut und wurde durch den progressiven, modernen Matt Blake ersetzt. Dieser galt zuvor als "Rising Star" im Front Office der Cleveland Indians und ist ein analytisch versierter Pitching-Experte. Genau das also, was die Yankees mit ihrem durchweg progressiven Ansatz gesucht haben.

Eine signifikante Linderung der Verletzungsprobleme erhofft sich die Organisation derweil von Eric Cressey als Director of Player Health and Performance. Er soll sich in erster Linie um individuelle Trainingsoptimierung und Verletzungsprävention kümmern. Er ist eine externe Lösung und hat seinen Firmensitz in Massachusetts. Geplant ist, dass er bei allen Heimserien in New York sowie den Gastspielen im Fenway Park in Boston beim Team sein und ansonsten alles aus der Ferne überblicken wird.

Fazit

Der Kern des 103-Siege-Teams der Vorsaison wurde gehalten. Hinzu kam mit Cole der Wunschspieler für die Pitching Rotation, während gerade offensiv einige Leistungsträger von Verletzungen zurück sein werden. Zudem besteht auf ein paar Positionen ein mehr oder minder offener Wettbewerb, der das Gesamtniveau zusätzlich steigern könnte.

Die New York Yankees scheinen gerüstet für einen weiteren Großangriff in der American League. Bleiben alle gesund, ist dieses Jahr der große Wurf nach über zehn Jahren mal wieder drin.