Champions League, Achtelfinale: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im Stream

BVB gegen PSG kannst Du heute live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat und verpasse nichts!

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im Stream

Am heutigen Dienstag ist die Partie des BVB gegen Paris Saint-Germain nur auf DAZN in voller Länge zu sehen. Der Streamingdienst zeigt die Hälfte der Achtelfinal-Begegnungen exklusiv, die restlichen Spiele werden von Sky übertragen.

DAZN startet um 20.40 Uhr seine Vorberichterstattung mit folgendem Team:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Per Mertesacker

DAZN kostet - nach einem gratis Probemonat - monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabonnement 119,99 Euro.

Auf DAZN sehen alle Fußballfans neben der Königsklasse auch die Europa League, 40 Spiele der Bundesliga sowie die Serie A, Primera Division, Ligue 1 und MLS. Zudem sind auch die US-Topligen NBA, NHL, NFL und MLB sowie Tennis, Boxen, MMA und Wintersport im Angebot.

Bei Sky ist die Begegnung der Borussia lediglich in der Konferenz zu sehen. Außerdem gibt es dort das Spiel Atletico gegen Titelverteidiger Liverpool exklusiv als Einzelspiel.

BVB gegen Paris Saint-Germain: Termin, Ort, Schiedsrichter

Anpfiff zur Partie Dortmund gegen Paris ist heute um 21 Uhr. Die Partie findet in der Heimspielstätte der Borussia, dem Signal-Iduna-Park, statt.

Als Schiedsrichter fungiert der Spanier Antonio Mateu Lahoz.

Champions League: BVB - PSG heute im Liveticker

Alternativ zur Übertragung im Livestream versorgen wir Euch im ausführlichen SPOX -Liveticker mit allen Informationen aus Dortmund.

Hier findet Ihr den Liveticker zur Partie BVB vs. PSG.

Hier geht's zum Ticker des Parallelspiels Atletico gegen Liverpool.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele in der Übersicht

Am Mittwoch steigt mit RB Leipzig der zweite deutsche Vertreter in die K.o.-Phase ein. Die Roten Bullen reisen im Hinspiel zu den Spurs. In der kommenden Woche ist der FC Bayern beim FC Chelsea gefordert.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool Sky 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig Sky 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin Sky 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City DAZN

BVB: So kam Dortmund ins Achtelfinale

Bis zum letzten Spieltag der Gruppenphase sah es danach aus, dass der BVB das Achtelfinale verpassen würde. Dann jedoch setzte sich die Borussia knapp gegen Prag durch, erhielt zeitgleich Schützenhilfe vom FC Barcelona und überholte Inter auf den letzten Drücker in der Tabelle.

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 FC Barcelona 6 9:4 5 14 2 Borussia Dortmund 6 8:8 0 10 3 Inter Mailand 6 10:9 1 7 4 Slavia Prag 6 4:10 -6 2

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain: Direkter Vergleich

Der BVB und Paris Saint-Germain standen sich bisher lediglich in der Gruppenphase der Europa-League-Saison 2010/11 gegenüber. In zwei Begegungen gab es keinen Sieger.