Biathlon-WM: Einzel der Frauen JETZT live im TV, Livestream und Liveticker

Auf DAZN könnt Ihr alle Wettkämpfe der Biathlon-WM im Eurosport-Channel sehen. Holt Euch dazu Euren kostenlosen Probemonat.

Biathlon-WM: Wann und wo findet das Einzelrennen der Damen statt?

Das Einzelrennen der Damen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2020 findet am heutigen Dienstag (18. Februar) um 14.15 Uhr statt. Die Sportlerinnen müssen dann viermal schießen und 15 Kilomter auf der Strecke bewältigen.

Dieses und alle weiteren Rennen der WM findet in Antholz statt. Rund um die Südtirol-Arena werden die Wettkämpfe zwischen den 14. und 23. Februar ausgetragen. Antholz ist schon zum sechsten Mal Gastgeber einer Weltmeisterschaft.

Die Top-Platzierten des Damen-Einzels erhalten heute Abend um 20 Uhr ihre Medaillen bei der Zeremonie.

Biathlon-WM: Einzel der Damen heute live im TV und Livestream

Alle Wettkämpfe der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz sind live im Eurosport -Channel auf DAZN zu sehen. Dort kann das gesamte Programm von Eurosport 1 und 2 verfolgt werden, unter anderem Wintersport, drei Tennis-Grand-Slam-Turniere, die Olympischen Spiele in Tokio und vieles mehr.

DAZN hat außerdem jede Menge Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A), US-Sport und Kampfsport im Angebot. Für 11,99 Euro im Monat oder 111,99 Euro im Jahr könnt Ihr ein Abonnement abschließen, zuvor könnt Ihr den Service einen Monat lang kostenlos testen.

Im Free-TV könnt Ihr in Österreich im ORF live beim Einzelrennen sein, neben der Übertragung im TV steht dort außerdem ein kostenlosen Livestream in der ORF TVTHEK bereit. In Deutschland kümmert sich die ARD um die Berichterstattung zum Rennen. Auch dort gibt es einen Livestream .

Biathlon-Weltmeisterschaft: Das Damen-Einzel heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die Wettkämpfe in Antholz verzichten. SPOX bietet zu allen Rennen einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr nichts verpasst.

Hier geht es zum SPOX-Liveticker vom Damen-Einzel.

Hier findet Ihr die weiteren Tages-Highlights im Liveticker-Kalender.

Biathlon-WM: ÖSV-Läuferinnen, Startnummern

Lisa Hauser verpasste mit einem Fehlschuss im letzten Schießen - dem einzigen Fehler des Tages - eine bessere Platzierung in der Verfolung und musste sich mit Rang acht zufrieden geben. Den Sieg holte sich Dorothea Wierer aus Italien.

Dennoch war Hauser zufrieden: "Ein achter Platz bei der WM ist ein super Ergebnis. Ich habe auf der Strecke so oft meinen Namen gehört, das war schon etwas Besonderes. Bei der letzten Serie hätte ich denn Nuller gebraucht, dann wäre ich zumindest bei der Flower Ceremony dabei gewesen." Katharina Innerhofer beendete das Rennen auf Platz 28, Christina Rieder auf Platz 31.

Folgende Damen gehen bei der Biathlon-WM für Österreich an den Start:

1: Katharina Innerhofer

24: Lisa Theresa Hauser

82: Julia Schwaiger

86: Christina Rieder

Biathlon-WM 2020: Zeitplan, Wettkämpfe, Termine

Morgen bestreiten auch die Herren ihr Einzelrennen über 20 Kilometer. Außerdem stehen bei der WM noch die beiden Staffeln, Massenstarts sowie die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.

Datum Wettbewerb Uhrzeit Mittwoch, 12. Februar 2020 Eröffnungsfeier 20 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 Mixed-Staffel 14.45 Uhr Freitag, 14. Februar 2020 Sprint der Frauen 14.45 Uhr Samstag, 15. Februar 2020 Sprint der Männer 14.45 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Frauen 13 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Männer 15.15 Uhr Dienstag, 18. Februar 2020 Einzel der Damen 14.15 Uhr Mittwoch, 19. Februar 2020 Einzel der Herren 14.15 Uhr Donnerstag, 20. Februar 2020 Single-Mixed-Staffel 15.15 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Damen 11.45 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Herren 14.45 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Frauen 12.30 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Männer 15 Uhr

Biathlon-WM 2020: Der Medaillenspiegel vor dem Damen-Einzel

Das österreichische Team ist bisher noch ohne Medaille. Die deutsche Mannschaft holte sich in Person von Denise Herrmann bereits Silber in der Verfolgung der Damen.