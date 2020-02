Champions League: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag startet die Champions League mit den Hinspielen des Achtelfinals. Hier erfahrt Ihr alles zur den Partien und wie Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Die Champions League heute live sehen? Jetzt DAZN sichern!

Champions League heute live: Spielplan, Partien, Termine, Anstoß

Heute stehen die ersten zwei Achtelfinals der Champions League an. In Dortmund bekommt es der BVB mit PSG zu tun, während der amtierende Titelverteidiger Liverpool auswärts bei Atletico Madrid ran muss.

Anstoß der beiden Spiele ist um 21 Uhr.

Champions League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Königsklasse teilen sich auch in dieser Saison wieder Sky und DAZN . Folgendermaßen sieht die Aufteilung für die heutigen Partien an:

BVB - PSG:

Da Sky die morgige Partie des FC Bayern mit dem ersten Pick ausgewählt hat, läuft die Rückkehr von Thomas Tuchel nach Dortmund live auf DAZN . Ab 20.40 Uhr startet der Streaming-Dienst mit der Vorberichterstattung live aus dem Signal Iduna Park, Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker begleiten durch den Abend.

DAZN zeigt neben BVB - PSG auch die Hinspiele von Salzburg, Barcelona und Juventus live. Hinzu kommen alle Spiele der Europa League, die Freitags- frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie das Beste aus Serie A, Ligue 1, MLS und Primera Division. Auch Mehrsport-Fans kommen vollen auf ihre Kosten, DAZN zeigt viele Events aus US-Sport (NBA, NFL, NHL & MLB), Tennis, Wintersport, Boxen, UFC, Bellator, Rennsport, Darts, Bowling, etc.

11,99 Euro zahlt Ihr für das Angebot pro Monat. Dabei sind die ersten vier Wochen kostenfrei und Ihr könnt jederzeit monatlich kündigen. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo (119,99 Euro) abzuschließen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Atletico Madrid - FC Liverpool:

Die zweite Partie des Abends läuft auf Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Atletico - LFC live auf Sky Sport 2 HD , Kommentator Kai Dittmann meldet sich um 21 Uhr aus dem Wanda Metropolitano. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Alternativ bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go und Sky Ticket an.

Ausschnitte beider Spiele sind zudem in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD zu sehen.

Champions League heute im Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr beide Spiele auch im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Szene! Hier geht's zur Übersicht.

© getty

Champions League: Die Hinspiele des Achtelfinals in Deutschland und Österreich